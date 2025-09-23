Đồ chơi trung thu truyền thống 'hồi sinh' giá tiền triệu

Những ngày này, tại phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) rực rỡ không khí Trung thu với đủ loại đồ chơi truyền thống. Nổi bật giữa các gian hàng là quầy tò he với những con giống sặc sỡ được nghệ nhân Đặng Văn Hậu phục dựng.

Sinh ra trong một gia đình nhiều đời gắn bó với nghề nặn tò he ở làng Xuân La (Hà Nội), anh Hậu đã có hơn hai thập kỷ theo nghề. Với mong muốn nối tiếp truyền thống và gìn giữ nét đẹp làng nghề, anh đã dày công nghiên cứu, khôi phục nhiều mẫu tò he từng phổ biến ở Phú Xuyên, Đồng Xuân, Phố Khách,... nhưng đã thất truyền từ lâu.

Giá mỗi sản phẩm nhỏ dao động từ 25.000 - 100.000 đồng. Những bộ tò he cỡ lớn, có chủ đề rõ ràng, đòi hỏi chế tác tỉ mỉ có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng.

Trong những bộ tò he theo chủ đề, bộ tò he tái hiện tranh dân gian Đông Hồ "Đám cưới chuột" hiện được bán với giá 12 triệu đồng.

Tác phẩm "Rước đèn" có giá 5 triệu đồng. Anh Hậu cho biết bộ "Rước đèn" ra mắt từ năm 2019, mỗi mùa Trung thu chỉ bán vài bộ và từng đạt giải đặc biệt tại một cuộc thi trong nước.

Theo anh Hậu, một bộ tò he cầu kỳ cần khoảng 3-5 ngày chế tác, thậm chí đến cả tuần với những mẫu phức tạp. "Thách thức lớn nhất là làm sao chuốt từng chi tiết cho thật tinh xảo, sống động", anh Hậu chia sẻ.

Mỗi tác phẩm là sự kết hợp giữa kỹ thuật nặn truyền thống và câu chuyện dân gian, được thể hiện bằng đôi tay khéo léo của người nghệ nhân.

Không chỉ phục dựng những mẫu cổ, anh Hậu còn sáng tạo các con giống theo xu hướng hiện đại để hấp dẫn trẻ nhỏ.

Bộ tò he kể về sự tích ông Táo cưỡi cá chép về trời được sáng tạo khá hấp dẫn

Nhiều bộ tò he với nội dung về lịch sử được tái hiện.

Dù mới bày bán nửa tháng, quầy tò he của anh Hậu luôn có khách ghé xem. "Điều làm tôi vui nhất là năm nay không chỉ có những bạn nhỏ và người lớn ghé xem mà nhiều bạn trẻ cũng thường xuyên tới. Với nghệ nhân như chúng tôi, đây là niềm động viên lớn", anh Hậu bày tỏ.