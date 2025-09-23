Thị trường bánh Trung thu 2025: Sức mua chững lại, giá nhích nhẹ

Những ngày gần Tết Trung thu, phố Thụy Khuê (Hà Nội) lại trở nên nhộn nhịp khi khách hàng đổ về các cửa hàng bánh Trung thu truyền thống. Ngày 22/9, ghi nhận tại cơ sở Bảo Phương - thương hiệu lâu năm gắn liền với người dân Thủ đô, không khí mua bán tại đây khá tấp nập nhưng không còn cảnh chen lấn, xếp hàng dài như các năm trước. Nhiều khách hàng đến mua bánh bằng xe máy, nhận hàng rồi nhanh chóng rời đi.

Anh Phạm Hải Đăng, chủ cơ sở sản xuất bánh Trung thu Bảo Phương chia sẻ: "Thực tế sức mua năm nay tại cơ sở có phần chững hơn so với mọi năm, nhưng lượng khách quen vẫn ổn định nên sản xuất không bị ảnh hưởng. Khách mua sớm từ đầu tháng, đều đặn hơn thay vì chờ sát ngày. Do đặc thù bánh cổ truyền không dùng chất bảo quản, chỉ để được 3-5 ngày nên cơ sở làm đến đâu bán đến đó, không sản xuất trước".

Các loại bánh nướng, bánh dẻo truyền thống vẫn chiếm ưu thế, đặc biệt là nhân thập cẩm, đậu xanh. Tuy nhiên, chi phí nguyên liệu tăng đã khiến giá một số loại bánh phải điều chỉnh tăng nhẹ so với năm ngoái.

Anh Đăng cho biết: "Hiện bánh nướng thập cẩm tăng từ 55.000 đồng/chiếc lên 60.000 đồng/chiếc, bánh dẻo chay từ 25.000 đồng/chiếc lên 30.000 đồng/chiếc. Các loại nhân khác vẫn giữ nguyên giá, chỉ những loại có nguyên liệu tăng mạnh mới phải điều chỉnh".

Dù giá có tăng, sức mua vẫn duy trì nhờ niềm tin của khách hàng vào chất lượng sản phẩm. Bà Trần Thị Hạnh (62 tuổi) - khách hàng quen thuộc của cơ sở này cho biết: "Gia đình tôi năm nào cũng mua bánh ở đây, vì bánh không quá ngọt, hương vị truyền thống rõ rệt. Dù giá có nhỉnh hơn một chút nhưng tôi thấy hoàn toàn hợp lý. Đặc biệt, bánh được làm trong ngày, không có chất bảo quản nên tôi rất yên tâm".

Cùng chung quan điểm, anh Nguyễn Văn Tùng (35 tuổi) chia sẻ, anh thường mua bánh Bảo Phương làm quà biếu cho người thân và đối tác: "Tôi thích nhất nhân thập cẩm cổ xưa vì vừa miệng và thơm. Thương hiệu này đã thân thuộc với tôi, giờ tặng quà cho bạn bè, người thân cũng rất được trân trọng. So với nhiều loại bánh cao cấp, bánh truyền thống có giá hợp lý mà vẫn mang ý nghĩa tinh thần đậm đà".

Trái ngược với cảnh nhộn nhịp tại các cửa hàng truyền thống, nhiều quầy bán bánh Trung thu hiện đại và cao cấp dựng tạm trên các vỉa hè Hà Nội lại khá vắng vẻ, thưa thớt khách ghé mua.

Ghi nhận trên một số tuyến phố lớn như Đào Tấn, Hàm Nghi, Lê Quang Đạo... lượng khách đến các gian hàng của Kinh Đô, Thu Hương, Maison Mooncake… khá vắng vẻ. Một số gian hàng thậm chí chỉ có nhân viên đứng trông quầy, tạo nên bầu không khí trầm lắng giữa thời điểm cận rằm tháng Tám.