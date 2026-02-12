Chất cấm Vàng O được trộn vào hàng tấn riềng xay bán ra chợ, khu công nghiệp tàn phá sức khoẻ ra sao?

Ngày 11/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Vinh (50 tuổi, trú tại thôn Sàn, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh) về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" và tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của bị can và những người liên quan để xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Vinh. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất riềng xay của hộ gia đình Nguyễn Văn Vinh.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện vợ chồng Nguyễn Văn Vinh đang chế biến riềng xay tươi có trộn chất tẩy đường và chất Vàng O, là những chất hóa học bị nghiêm cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 2 tấn riềng xay thành phẩm có màu vàng đậm và vàng nhạt đều được trộn chất Vàng O và chất tẩy đường.

Công an Bắc Ninh thu giữ gần 2 tấn riềng xay đã trộn chất Vàng O và chất tẩy đường. Ảnh: Công an cung cấp

Đối tượng khai nhận, mục đích của việc này để riềng xay có màu vàng đẹp, tươi lâu, bán được giá. Riềng xay sau khi chế biến xong, vợ chồng Vinh bán cho các tiểu thương để họ tiếp tục mang ra các chợ đầu mối, chợ dân sinh bán cho người dân hoặc bán cho các cá nhân là đầu mối đưa vào các công ty trong khu công nghiệp để chế biến thức ăn cho công nhân. Mỗi ngày, vợ chồng Vinh bán được khoảng 3 tạ riềng xay thành phẩm.

Trao đổi với PV Dân Việt, bác sĩ Lê Văn Thiệu, Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cảnh báo, Vàng O (Auramine O) là chất có khả năng gây ung thư cao. Đây là chất dùng để tạo màu trong công nghiệp, bị cấm sử dụng trong chăn nuôi, không được dùng để sản xuất, chế biến nông sản, phụ gia thực phẩm.

Bác sĩ Lê Văn Thiệu, Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho hay, hóa chất Vàng O dễ tan trong dung môi hữu cơ như ethanol, DMSO..., ít tan trong nước. Đây là một chất nguy hiểm đối với sức khỏe con người. Ảnh: NVCC

Theo bác sĩ Thiệu, hóa chất Vàng O dễ tan trong dung môi hữu cơ như ethanol, DMSO..., ít tan trong nước. Đây là một chất nguy hiểm đối với sức khỏe con người. Đây là chất dùng để tạo màu trong công nghiệp, không được sử dụng làm chế biến thực phẩm, không phải thuốc bảo vệ thực vật và không sử dụng cho mục đích bảo vệ thực vật.

Bác sĩ Thiệu nhấn mạnh, trong danh mục về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến do Bộ Y tế ban hành đều không có chất Vàng O.

“Chất Vàng O độc hại đến mức Tổ chức Ung thư thế giới IARC đã xếp vào hàng gây ung thư nhóm 3, tức là khả năng gây ung thư cao. Trong nông nghiệp, khi cho thêm chất Vàng O vào thức ăn hoặc nhuộm vàng các loại thực phẩm khác thì sẽ có tác dụng như một loại chất nhuộm màu gián tiếp cho sản phẩm, người sử dụng thực phẩm có thể bị ảnh hưởng sức khỏe và tính mạng", bác sĩ Thiệu cảnh báo.

Người tiếp xúc với Vàng O có thể có những triệu chứng như nôn, tiêu chảy, tổn thương gan và thận. Sau khi hít vào nạn nhân sẽ ho, khó thở, co thắt phế quản, viêm đường hô hấp. Ngoài ra, chất này còn kích thích gây ra viêm và phù nề như da mẩn đỏ, ngứa, sưng đau, viêm nhiễm, hoại tử...

Bác sĩ Thiệu cũng cho biết thêm, còn chất tẩy đường là hợp chất có tính khử mạnh, thường được sử dụng làm chất tẩy trắng trong công nghiệp, khi sử dụng trong chế biến thực phẩm thì ảnh hưởng rất lớn và nguy hiểm đến sức khỏe con người. Việc sử dụng các hóa chất bị nghiêm cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm.