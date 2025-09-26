Thứ 99% người Việt thường bỏ đi, ở đây bán hơn 2 triệu đồng/kg

“Mỏ vàng bí mật” không phải người Việt nào cũng biết

Người tiêu dùng Việt có lẽ đã quá quen thuộc với táo ta - một loại trái cây mọng nước, có vị chua ngọt. Từ vỏ đến thịt quả đều có thể ăn được, người ta thường chỉ bỏ đi phần hạt. Tuy nhiên, chính phần bị bỏ đi này lại chính là một “mỏ vàng bí mật”.

Phần hạch ở chính giữa quả khi đập ra sẽ thu được nhân hạt táo. Nhân này đem phơi khô hoặc sấy khô sẽ được gọi là táo nhân hoặc toan táo nhân. Đây là một vị thuốc giá trị trong Đông y, được nhiều quốc gia châu Á sử dụng.

Táo nhân được dùng khá phổ biến trong điều trị mất ngủ và lo âu ở Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Myanmar... Theo y học cổ truyền, táo nhân (hay toan táo nhân) có tính bình, vị ngọt. Có công dụng bổ gan, định tâm, an thần. Có thể dùng để điều trị chứng hồi hộp hay quên, khô miệng, người yếu ra nhiều mồ hôi, buồn phiền khó ngủ…

Tại Trung Quốc, do nhu cầu tăng cao trên thị trường dược liệu, táo nhân hiện có giá lên đến 600 NDT (2,1 triệu đồng)/kg. Ở nước ta, táo nhân loại khô (đã sao) cũng có giá rất cao, dao động từ 680.000 - 690.000đ/kg.

Ở thị trường xứ Trung, do mức giá của dược liệu này quá hấp dẫn, nhiều người đã đổ xô thu gom táo, kể cả khi quả còn non. Tuy nhiên, táo nhân được sử dụng làm thuốc thường lấy từ hạt táo già. Dược tính của táo nhân lấy từ quả non sẽ bị giảm đáng kể so với quả đã chín hoặc quả già, từ đó làm giảm đáng kể lợi ích về mặt sức khỏe mà dược liệu này mang lại.