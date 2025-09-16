Hàng nghìn bông hoa bị vứt trong thùng rác hóa “mỏ vàng" cho giới kinh doanh

Từ “rác thải” đến “báu vật”: Nghịch lý của những bó hoa bị vứt bỏ

Sau những ngày lễ như 8/3 hay 14/2, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những bó hoa tươi bị bỏ lại trong thùng rác trên khắp đường phố. Những bông hoa tưởng chừng chỉ là rác thải này, thực chất lại là “báu vật” trong tay những doanh nhân sành sỏi.

Anh Li (Quảng Châu, Trung Quốc) thường nhặt nhạnh những bó hoa tươi bị bỏ trong thùng rác ở các khu mua sắm. Cho đến một ngày, anh nhận ra mình hoàn toàn có thể bán thứ “rác” này với giá tốt.

Anh Li có một nhóm gồm 10 người chuyên thu gom những bó hoa tươi trên đường vào đêm khuya. Ba ngày sau Lễ Tình nhân là mùa thu hoạch chính của anh. Anh có thể thu thập hàng ngàn bông hồng khi làm việc thâu đêm, sau đó bán lại chúng với giá hàng chục nghìn NDT (10.000 NDT tương đương hơn 36 triệu đồng).

Mô hình táo chế hoa không chỉ đơn thuần là “nhặt và bán lại”. Những bông hoa sau khi được sử dụng ở tiệc cưới có thể gia công thành cánh hoa khô. Những cánh hoa khô này có thể bán với giá lên đến 580 NDT (hơn 2 triệu đồng)/kg ở thị trường hoa cưới. Cô Chen, chủ một tiệm hoa nhỏ đã sử dụng ý tưởng này để thu về cả triệu NDT (hơn 3,6 tỷ đồng) mỗi năm.

Hoa tươi được xử lý bảo quản tốt có thể hoàn trả cho các kênh bán lẻ. Hoa bị hư hỏng nhẹ có thể sấy khô hoặc đóng thành túi. Hoa đã héo hoàn toàn có thể gia công thành phân bón hữu cơ. Quy trình xử lý theo từng cấp bậc này đảm bảo rằng mỗi bông hoa bỏ đi đều sẽ được tối đa hóa giá trị của nó.

Một chuyên gia trong ngành hoa tái chế tại Trung Quốc đã tính toán rằng, một tấn hoa tươi bỏ đi có chi phí tái chế chưa đến 1.500 NDT (5,4 triệu đồng), sau khi được gia công thì tổng giá trị có thể vượt quá 40.000 NDT (144 triệu đồng), mang lại mức lợi nhuận cực lớn.

Tại Bắc Kinh, một số xưởng tái chế hoa tươi thậm chí còn thiết lập mạng lưới tài xế chuyên dụng, nhằm đảm bảo hoa tái chế được vận chuyển đến các kho lạnh càng nhanh càng tốt. Bởi hoa thường chỉ có khoảng thời gian giữ độ tươi nhất định, khoảng từ 4-6 tiếng từ lúc bắt đầu bị bỏ đi cho đến khi được tái chế. Còn ở các thành phố phía nam Trung Quốc, do khí hậu ẩm ướt, việc gia công hoa khô đòi hỏi phải có thiết bị sấy chuyên dụng.

Thị trường tiêu thụ hoa tái chế cũng rất rộng mở. Một số công ty tái chế chuyên kết nối với các công ty tổ chức tiệc cưới, số khác tập trung vào các khách sạn cao cấp, và một số khác đã mở rộng kinh doanh ra thị trường nước ngoài. Ví dụ, một nhóm ở Thâm Quyến chuyên tái chế hoa nhài, chế biến và xuất khẩu sang Trung Đông dưới dạng hương liệu shisha, lợi nhuận cao gấp ba so với thị trường Trung Quốc.

Một số công ty tái chế còn đàm phán trước với các trung tâm thương mại, khách sạn và tòa nhà văn phòng để đảm bảo quyền ưu tiên tái chế hoa sau những ngày lễ - mùa cao điểm tiêu thụ hoa tươi. Tại Thượng Hải, một nhóm tái chế thậm chí đã phát triển một hệ thống giám sát thông minh, tự động cảnh báo khi một bó hoa nguyên vẹn xuất hiện trong thùng rác của một khu dân cư cao cấp, từ đó giúp cải thiện đáng kể hiệu quả tái chế.