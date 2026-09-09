Thịt gà, phụ phẩm nhập khẩu rẻ hơn nhiều loại rau

Theo số liệu của Cục Hải quan, 7 tháng đầu năm, Việt Nam nhập 595.700 tấn thịt và sản phẩm từ thịt, trị giá hơn 1,7 tỷ USD, tăng 11,4% về lượng và 32,4% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, nhóm thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của gia cầm chiếm 36,5% tổng lượng thịt nhập khẩu, tương đương gần 217.400 tấn. Riêng thịt gà chiếm trên 90% nhóm hàng này, cho thấy gà là mặt hàng chủ lực trong lượng gia cầm nhập khẩu. Giá trị nhập khẩu nhóm này đạt 221,1 triệu USD, chiếm 13% tổng kim ngạch.

Cơ cấu hàng nhập khẩu cũng cho thấy phần lớn thịt gà vào Việt Nam là hàng đông lạnh, được cắt thành từng phần trước khi đưa ra thị trường. Theo Hiệp hội Gia cầm Việt Nam, riêng đùi gà đông lạnh chiếm khoảng 71,5% tổng lượng gà nhập khẩu.

Tính bình quân, mỗi kg thịt và phụ phẩm gia cầm nhập khẩu có giá khoảng 1,02 USD, tương đương 26.500 đồng. Mức này thấp hơn gần 29% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lượng nhập tăng hơn 40%.

Giá thấp vẫn được thể hiện khi hàng ra thị trường. Khảo sát tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhập khẩu ở TP HCM cho thấy đùi gà đông lạnh nhập khẩu bán lẻ khoảng 45.000-55.000 đồng một kg, tương đương hoặc thấp hơn giá nhiều loại rau, vốn phổ biến ở mức 45.000-80.000 đồng một kg. Lòng, mề đông lạnh nhập khẩu còn thấp hơn, khoảng 30.000-35.000 đồng một kg.

Trong khi đó, các phần gà công nghiệp trong nước như cánh, đùi, ức có giá khoảng 70.000-100.000 đồng một kg. Như vậy, đùi gà đông lạnh nhập khẩu thấp hơn khoảng 15.000-55.000 đồng một kg, tương đương thấp hơn khoảng 21-55% so với các phần gà công nghiệp trong nước.

Đùi gà nhập khẩu được một cơ sở bán lẻ với giá 50.000 đồng một kg, còn sỉ 45.000 đồng. Ảnh: Hồng Châu

Theo ông Nguyễn Quý Khiêm, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Gia cầm Việt Nam (VPA), cơ cấu sản phẩm là một trong những lý do khiến giá gà nhập khẩu thấp. Hàng về Việt Nam chủ yếu là đùi, cổ, cánh và các phụ phẩm ăn được như lòng, mề, thay vì phần thịt có giá trị cao nhất.

Tại nhiều nước xuất khẩu, người tiêu dùng có xu hướng chuộng thịt ức nên doanh nghiệp giữ phần này để bán trong nước với giá cao. Theo ông Khiêm, giá thịt ức ở châu Âu cao gấp khoảng bốn lần các phần còn lại, giúp doanh nghiệp gần thu hồi chi phí, trong khi đùi, cổ, cánh và phụ phẩm được xuất sang Việt Nam với giá thấp hơn.

Bên cạnh cơ cấu sản phẩm, các nước xuất khẩu còn có lợi thế về giá thức ăn chăn nuôi và mô hình sản xuất công nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, giúp giảm giá thành. Theo ông Khiêm, giá thành sản xuất gà tại những nước như Mỹ, Brazil chỉ khoảng 16.000-20.000 đồng một kg, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng trong nước.

Với nhóm phụ phẩm như lòng, mề, ông Khiêm cho rằng đây cũng là yếu tố giúp giá nhập khẩu thấp. Những sản phẩm này ít được sử dụng tại một số thị trường, nên doanh nghiệp có thể xuất khẩu sang nơi có nhu cầu tiêu thụ thay vì phải tốn thêm chi phí xử lý.