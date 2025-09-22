Thị trường bánh trung thu tỷ đô ở châu Á đang sáng tạo theo cách bất ngờ

Cơn sốt “thanh sôcôla nhân knafeh” của Dubai – nổi tiếng nhờ TikTok – đã nhanh chóng lan ra toàn cầu, truyền cảm hứng cho đủ loại biến tấu, từ sinh tố, bánh ngọt cho đến croissant. Năm nay, thương hiệu Conspiracy Chocolate (Hong Kong) quyết định thử nghiệm bằng cách đưa hương vị này vào bánh trung thu.

Conspiracy, do cặp đôi Amit Oz và Celine Herren sáng lập, đã dành 4 tháng để phát triển phiên bản riêng, tập trung vào vị hạt dẻ cười đậm đà hơn, ít ngọt hơn và không dùng tahini. Bên trong, họ thêm nhân mứt raspberry bọc trong sôcôla đen – một cách tái hiện hình ảnh “trăng tròn” trong chiếc bánh truyền thống. Theo Oz, mục tiêu không chỉ là chạy theo trào lưu mà còn giữ sự tôn trọng với chiếc bánh đã có lịch sử hơn 1.000 năm.

Loạt bánh trung thu hương vị mới được sáng tạo ra

Các thương hiệu châu Á đổi mới thế nào để hút khách?

Không chỉ Conspiracy, nhiều thương hiệu ở Hong Kong, Malaysia và Singapore cũng tung ra bánh trung thu lấy cảm hứng từ sôcôla Dubai. Soulgood Bakery (Hong Kong) chọn cách tạo ra bánh trung thu phô mai Basque với 7 vị khác nhau, trong đó có cả vị hạt dẻ cười Dubai. Mandarin Oriental Kuala Lumpur và Four Seasons Hotel Singapore cũng nhập cuộc với những phiên bản kết hợp sôcôla, muối biển và pistachio.

Các chuyên gia cho rằng đổi mới giúp “gây tò mò” và lôi kéo giới trẻ, song bánh trung thu truyền thống vẫn là trụ cột của thị trường tỷ đô này. Truyền thông xã hội trở thành công cụ hữu hiệu để các thương hiệu nhỏ chen chân vào thị trường vốn bị chi phối bởi các “ông lớn” với hương vị truyền thống.

Xu hướng mới có những mặt trái gì?

Sự lan tỏa quá nhanh của “sôcôla Dubai” cũng gây ra nhiều hệ lụy. Tại Anh, các sản phẩm giả mạo đã bị thu hồi vì vi phạm tiêu chuẩn ghi nhãn. Giá hạt dẻ cười toàn cầu tăng 34% chỉ trong một năm, một phần do nhu cầu làm bánh kẹo kiểu Dubai.

Tuy vậy, Conspiracy Chocolate cho biết chưa bị ảnh hưởng nhiều nhờ tự sản xuất bột hạt dẻ cười. Thương hiệu này dự kiến tung ra khoảng 2.000 chiếc bánh trung thu pistachio mùa này, với giá 536 đôla Hong Kong (khoảng 69 USD) cho một hộp 4 chiếc. Theo Oz, đây không chỉ là “ăn theo trào lưu”, mà quan trọng hơn, là mang đến một sản phẩm ngon và khác biệt.