Bánh Trung thu 'cờ đỏ sao vàng' lan tỏa niềm tự hào dân tộc trên mạng xã hội

Những ngày gần đây, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh những chiếc bánh Trung thu độc đáo với hình cờ đỏ sao vàng. Từ một vài bức ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, chỉ sau ít ngày, loại bánh này đã trở thành trào lưu, thu hút hàng nghìn lượt đặt mua online.

Cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), những chiếc bánh “yêu nước” bỗng trở thành sản phẩm được săn đón đặc biệt.

Những chiếc bánh Trung thu với hình cờ đỏ sao vàng thu hút sự chú ý của khách hàng dịp lễ 2/9. Ảnh: Khánh Ly.

Trên trang cá nhân, chị Huyền (chủ một tiệm bánh tại Hà Nội) đăng tải hình ảnh hộp bánh Trung thu với hình lá cờ đỏ thắm với ngôi sao vàng năm cánh. Chỉ sau vài giờ đăng, bài viết của chị đã nhận được hàng nghìn lượt thích, chia sẻ và bình luận. Nhiều khách nhắn tin đặt hàng ngay trong đêm.

“Ban đầu tôi chỉ làm vài hộp tặng bạn bè, đăng ảnh cho vui. Không ngờ mọi người quan tâm quá nhiều. Đơn đặt hàng tới tấp, có ngày tôi nhận gần 200 đơn, shipper ra vào liên tục. Từ một ý tưởng nhỏ, giờ thành sản phẩm hot mùa Trung thu”, chị Huyền kể.

Bánh Trung thu “cờ đỏ sao vàng” hút khách, giá bán từ 80.000 - 150.000 đồng/chiếc tùy kích cỡ và loại nhân. Ảnh: Thanh Huyền.

Theo chị Huyền, mỗi chiếc bánh Trung thu “cờ đỏ sao vàng” có trọng lượng từ 150 - 300 gram, được làm thủ công với nhiều loại nhân như thập cẩm, cốm dừa, đậu xanh, mè đen, lá dứa. Giá bán dao động từ 80.000 – 150.000 đồng/chiếc, thường đóng hộp 4 hoặc 6 chiếc.

Để đáp ứng nhu cầu, chị mở thêm kênh bán hàng qua Zalo, TikTok Shop và các sàn thương mại điện tử. “Có khách ở tận TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ cũng đặt mua. Nhờ mạng xã hội, sản phẩm lan tỏa nhanh chóng, chứ bán trực tiếp ở cửa hàng chắc không thể có lượng khách lớn đến vậy”, chị nói.

Không chỉ người bán, nhiều khách hàng cũng coi đây là “món quà tinh thần” trong dịp lễ lớn. Anh Hoàng Minh (30 tuổi, sống tại Hà Nội) cho biết, anh biết đến sản phẩm qua Facebook. “Tôi thấy bạn bè đăng hình bánh trung thu in hình quốc kỳ, trông vừa đẹp vừa ý nghĩa nên đặt ngay. Tôi mua làm quà tặng gia đình và đồng nghiệp. Vừa thưởng thức vị bánh truyền thống, vừa lan tỏa niềm tự hào dân tộc trong dịp cận Trung thu với đại lễ 2/9 sắp đến”, anh chia sẻ.

Từ mạng xã hội, bánh Trung thu có hình cờ đỏ sao vàng nhanh chóng trở thành xu hướng. Ảnh: Khánh Ly.

Trên TikTok, nhiều clip giới thiệu bánh Trung thu “cờ đỏ sao vàng” thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Người dùng mạng xã hội bày tỏ sự thích thú khi một món ăn truyền thống lại được thổi hồn bằng hình ảnh thiêng liêng của Tổ quốc. Một số bạn trẻ còn coi đây là cách thể hiện tình yêu nước theo cách gần gũi, đời thường.

Sức nóng của loại bánh này còn đến từ việc người bán biết tận dụng mạng xã hội để quảng bá. Nhiều chủ tiệm livestream quá trình nướng bánh, tạo hình, đóng hộp để thu hút khách hàng. Có những video đạt tới cả triệu lượt xem chỉ sau một đêm. “Khách hàng bây giờ thích tận mắt chứng kiến quy trình, vừa yên tâm về chất lượng, vừa cảm thấy gần gũi. Chúng tôi không cần thuê mặt bằng lớn, chỉ cần điện thoại và mạng xã hội là đã có thể bán hàng khắp cả nước”, một chủ tiệm bánh online chia sẻ.

Bánh Trung thu "cờ đỏ sao vàng" vừa mang hương vị truyền thống, vừa gắn với niềm tự hào dân tộc. Ảnh: Bích Ngọc.

Từ một ý tưởng giản dị, bánh Trung thu “cờ đỏ sao vàng” đã trở thành sản phẩm đặc biệt. Không chỉ mang hương vị truyền thống, những chiếc bánh còn góp phần khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, để mỗi người khi thưởng thức đều cảm nhận được ý nghĩa thiêng liêng của ngày lễ lớn. Có thể nói, mạng xã hội đã biến một chiếc bánh thành “biểu tượng nhỏ” lan tỏa tình yêu nước trong cộng đồng.