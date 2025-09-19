2 vị bánh trung thu hot nhất năm nay được giới trẻ săn lùng, cửa hàng làm không đủ bán

Thị trường bánh trung thu năm nay khởi động sớm với nhiều sản phẩm mới đa dạng. Tết Trung thu năm nay vào ngày 6/10 dương lịch nhưng thời điểm này, nhiều thương hiệu đã sớm tung ra thị trường các sản phẩm được đầu tư kỹ lưỡng từ bao bì tới hương vị.

Bên cạnh các loại bánh trung thu truyền thống như thập cẩm, hạt sen, trứng muối, thị trường còn xuất hiện nhiều nhân bánh lạ miệng bắt kịp xu hướng người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ.

Trong đó phải kể đến bánh nướng lava socola tan chảy đã tạo nên “cơn sốt” mùa bánh trung thu năm nay. Hàng loạt thương hiệu lớn nhỏ cho ra đời bánh vị lava socola hot trend.

Bánh nướng nhân lava socola tan chảy hot hit mùa trung thu 2025.

Bánh trung thu lava socola có lớp ngoài là vỏ bánh nướng truyền thống, nhân bên trong là socola tan chảy, béo ngậy và thơm lừng. Trên các nền tảng mạng xã hội, hình ảnh những chiếc bánh trung thu lava socola tan chảy được hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ.

Mỗi chiếc bánh có trọng lượng 70 – 150g với giá bán 30.000 – 70.000 đồng/chiếc. Những ai muốn nếm thử vị hot trend, đầu mùa có thể mua kích thước nhỏ.

Là một tín đồ của bánh trung thu, chị Thùy An (Hà Nội) cho biết, bánh nướng lava socola của một hãng bánh kẹo nổi tiếng đang hot rần rần trên mạng nên chị không thể bỏ qua. Tuy nhiên, đi hàng chục quầy hàng tại Hà Nội, chị đều nhận được câu trả lời là bánh “cháy hàng”.

“Bánh này giá bán lẻ là 60 nghìn/chiếc nhưng các quầy đều hết hàng, chỉ còn loại bán theo set 3 chiếc vị lava giá 300 nghìn/set, trong đó có 1 chiếc lava socola. Tiếc quá, chắc phải chờ đến năm sau thôi”, chị An nói.

Chị Đậu Thị Thắm – nhân viên một cửa hàng quầy bánh trung thu cho biết, quầy của chị không còn hàng loại bánh nướng lava socola lẻ 1 chiếc để bán, các quầy hàng khác đều trong hoàn cảnh tương tự.

Bên cạnh lava socola, bánh nhân cốm xào cũng “đốn tim” giới trẻ mùa trung thu này. Bạn Phong Anh (Hà Nội) chia sẻ trải nghiệm nghỉ làm để xếp hàng mua bánh trung thu cốm xào tại một cửa hàng trên Phố Huế: “Nhìn từ xa tưởng không phải xếp hàng mà hóa ra cũng đông kinh khủng. Đến lượt mình thì hết bánh, nhân viên không hẹn giờ có lại hàng. Để chắc chắn có bánh nên mình đặt trước nhưng phải 2 ngày sau cửa hàng mới có bánh để trả khách”.

Bánh nướng cốm xào khiến giới trẻ mê mẩn.

Vị dẻo bùi đặc trưng của cốm hòa quyện cùng dừa non ngọt thơm gợi nhớ đến hương thu Hà Nội. Khoảnh khắc bẻ đôi chiếc bánh với lớp nhân xanh ngọc dẻo quánh, thoang thoảng hương cốm khiến nhiều người không nỡ ăn vội.

Có người mô tả hương vị bánh béo dẻo như bơ sữa nhưng lại phảng phất hương đồng gió nội, mang đến trải nghiệm rất Á Đông. Một số tiệm sáng tạo bằng cách cho thêm trứng muối hoặc hạt sen để cân bằng vị béo.

Bánh nướng cốm xào đang được bán trên mạng xã hội, các cửa hàng online và một số tiệm bánh. Giá bán khoảng 70.000 – 90.000 đồng/chiếc tùy kích thước và chất lượng nguyên liệu.