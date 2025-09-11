Bánh Trung thu xa xỉ tiền triệu "đổ bộ" thị trường

Chỉ còn một tháng nữa là đến rằm tháng Tám, không khí Trung thu đã len lỏi khắp phố phường Hà Nội. Từng quầy bánh Trung thu rực rỡ sắc đỏ, vàng, ánh đèn lung linh trong đêm, hương thơm ngọt ngào gợi nhắc ký ức tuổi thơ. Từ những chiếc bánh vuông, bánh tròn bình dị đến hộp quà cao cấp tinh xảo, tất cả tạo nên bức tranh sôi động của mùa trăng đoàn viên.

Trên các tuyến phố Thủ đô như Cầu Giấy, Trần Thái Tông, Lạc Long Quân, Trần Duy Hưng, Bà Triệu, Nguyễn Trãi,... dễ dàng bắt gặp cảnh người mua kẻ bán nhộn nhịp. Những hộp bánh được trao đi không chỉ là món quà, mà còn là lời gửi gắm yêu thương.

Theo ghi nhận của phóng viên Người Đưa Tin, những ngày gần đây, Hà Nội như khoác thêm tấm áo Trung thu mới. Từ phố lớn đến ngõ nhỏ, từ siêu thị, trung tâm thương mại đến các gian hàng trực tuyến, quầy bánh Trung thu đã phủ dày sắc đỏ vàng rực rỡ. Những thương hiệu quen thuộc như Kinh Đô, Hữu Nghị, Bảo Ngọc, Madame Hương, MaiSon… hiện diện khắp nơi, góp phần tạo nên bản hòa âm rộn rã, thắp lên không khí mùa trăng ngay từ đầu vụ.

Mùa Trung thu năm nay, hương vị quen thuộc của bánh nướng, bánh dẻo vẫn vẹn nguyên với thập cẩm, đậu xanh, hạt sen những dư vị gắn bó với bao thế hệ. Nhưng bên cạnh nét truyền thống, các thương hiệu lại khéo léo dệt thêm hơi thở thời đại qua những dòng bánh cao cấp: nhân vi cá, tôm hùm, sò điệp sốt X.O hay cua bát bửu.

Không chỉ dừng ở hương vị, mùa trăng 2025 còn khoác lên chiếc áo mới đầy tinh tế, những hộp bánh sang trọng, sáng tạo, kể những câu chuyện ý nghĩa về tình thân, sự đoàn viên, khiến mỗi chiếc bánh không chỉ là món quà ẩm thực, mà còn là lời tri ân gửi gắm đến người thân yêu.

Kinh Đô tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường khi ra mắt bộ sưu tập đa dạng: từ Trăng Vàng sang trọng, bánh tuyết, Lava hiện đại cho tới dòng bánh ăn kiêng. ăn chay đáp ứng nhu cầu sức khỏe. Mức giá trải rộng, từ chiếc bánh lẻ 60.000 đồng đến hộp quà Black&Gold cao cấp trị, mang đến lựa chọn cho mọi phân khúc khách hàng.

Dòng sản phẩm cao cấp Trăng Vàng Black&Gold năm nay được xem là “ngôi sao” trong bộ sưu tập của Kinh Đô. Với thiết kế sang trọng, tinh xảo, hộp quà 4 bánh có giá trị 1.500.000 đồng không chỉ là món ăn gắn liền với hương vị Trung thu truyền thống, mà còn trở thành biểu tượng của sự tri ân, lựa chọn quà biếu đầy đẳng cấp dành cho đối tác, người thân trong mùa trăng 2025.

Ngoài dòng sản phẩm cao cấp, Kinh Đô năm nay cũng tập trung mạnh vào phân khúc bánh lẻ và các hộp quà tầm trung, phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng. Những chiếc bánh thập cẩm, đậu xanh, hạt sen… giá chỉ từ vài chục nghìn đồng được bày bán phổ biến tại các ki-ốt, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, phục vụ người tiêu dùng muốn mua nhanh, thưởng thức gọn nhẹ hoặc làm quà biếu giản dị.

Chị Lại Thị Thanh Thảo, nhân viên bán hàng bánh Trung thu Kinh Đô tại một ki-ốt trên phố Tân Mai chia sẻ: “Mới vào vụ khách hàng chủ yếu tìm mua bánh lẻ để thưởng thức hàng ngày, chứ chưa vội sắm hộp quà. Trong đó, dòng Lava Choco tan chảy đang được nhiều bạn trẻ quan tâm bởi hương vị mới lạ, ngọt ngào và hiện đại. Hiện tại, lượng khách vẫn còn thưa do mới đầu mùa, nhưng chúng tôi hy vọng bước sang tháng Tám âm lịch, không khí sẽ nhộn nhịp hơn, khi nhu cầu biếu tặng và thưởng thức bánh Trung thu lên cao.”

Không chỉ Kinh Đô, những thương hiệu quen thuộc như Madame Hương, Bảo Ngọc,... cũng đã nhanh chóng nhập cuộc, tung ra các bộ quà tặng được thiết kế tinh tế, mức giá dao động từ 500.000 – 800.000 đồng/hộp. Sự đa dạng về mẫu mã và giá thành giúp sản phẩm dễ dàng tiếp cận cả khách lẻ mua dùng, lẫn doanh nghiệp chọn làm quà biếu tặng đối tác, nhân viên trong mùa trăng năm nay.

Madame Hương năm nay định vị rõ phân khúc khách hàng cao cấp, tập trung vào các hộp quà biếu được thiết kế sang trọng, mẫu mã đa dạng, chú trọng tính thẩm mỹ và sự tinh tế trong từng chi tiết. Không chỉ là bánh Trung thu, sản phẩm của Madame Hương được doanh nghiệp và khách hàng cá nhân lựa chọn như một món quà thể hiện sự trân trọng và đẳng cấp trong mùa trăng.

Anh Khánh Duy - Cửa hàng trưởng Madame Hương tại phố Trần Thái Tông chia sẻ: “Hiện tại mới qua nửa đầu tháng Bảy âm lịch nhưng thị trường bánh Trung thu đã khá nhộn nhịp. Năm nay các hãng cạnh tranh quyết liệt, đa dạng về mẫu mã, đặc biệt tập trung vào phân khúc cao cấp với những hộp quà được gia công tinh xảo, hướng đến từng nhóm khách hàng riêng. Với khách hàng truyền thống sẽ có dòng sản phẩm quen thuộc, còn nhóm khách cao cấp cần sự trang trọng, mang hơi hướng ‘Tây hóa’ thì lại có mẫu mã khác biệt."

"Điểm đáng chú ý là khách hàng nội địa dần quan tâm hơn đến hương vị mới mẻ thay vì chỉ gắn bó với truyền thống như đậu xanh hay thập cẩm. Minh chứng rõ nhất là năm nay, các dòng bánh lẻ hương vị cốm, sữa dừa, trà xanh bán khá chạy. Tôi tin rằng bước sang tháng Tám âm lịch, sức mua sẽ còn sôi động hơn nữa.” Anh Duy chia sẻ thêm.

MaiSon với những bộ sưu tập mang đậm hơi hướng Trung Hoa, từ hoa văn, sắc màu đến kiểu dáng hộp. Dòng cao cấp của hãng có giá dao động từ 800.000 – 900.000 đồng/hộp, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm sự sang trọng, khác biệt trong quà biếu.

Chị Nguyễn Thu Hương (phường Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ:“Trung thu bây giờ không chỉ là mua bánh để ăn trong gia đình mà còn là dịp để gửi gắm tình cảm qua những hộp quà biếu. Tôi thường chọn dòng cao cấp, mẫu mã sang trọng để tặng đối tác, còn với người thân thì vẫn ưu tiên hương vị truyền thống. Năm nay thấy nhiều thương hiệu đầu tư thiết kế đẹp, tinh tế hơn hẳn, thành ra việc chọn quà cũng dễ gây ấn tượng hơn.”

Nếu như trước kia, phần lớn khách hàng tìm mua bánh Trung thu tại các quầy hàng truyền thống, thì nay kênh trực tuyến đang trở thành lựa chọn ưa thích, đặc biệt với giới trẻ thành thị. Chỉ với vài thao tác trên Shopee, TikTok Shop hay các nền tảng thương mại điện tử, người mua dễ dàng chọn lựa hàng chục mẫu bánh từ bình dân đến cao cấp, kèm dịch vụ giao tận nơi. Thậm chí, nhiều thương hiệu còn bắt tay cùng KOLs, KOCs tổ chức livestream giới thiệu sản phẩm, tung mã giảm giá, tạo nên “cơn sốt” săn bánh online trong mùa trăng 2025.