Loại quả đắt nhất thế giới, Việt Nam trồng thành công một lần thu hoạch nhiều năm, là đặc sản nổi tiếng 400.000 đồng/kg

Sầu riêng Black Thorn có nguồn gốc từ Penang, Malaysia - vùng đất được xem là cái nôi của những giống sầu riêng thượng hạng. Tên gọi Black Thorn bắt nguồn từ phần đầu gai màu đen sẫm đặc trưng, dấu hiệu nhận biết hiếm có giúp phân biệt giống sầu riêng này với các loại khác ngay từ vẻ ngoài.

Đặc điểm của giống sầu riêng Black Thorn là vỏ mỏng, cơm màu cam, ráo cơm, nhuyễn, béo,…

Quả sầu riêng Black Thorn có kích thước trung bình, thường nặng từ 1,5–3kg, hình tròn hoặc bầu dục cân đối. Vỏ quả màu xanh đậm, gai to, cứng cáp, sắp xếp đều. Điểm nổi bật nhất chính là đầu gai sẫm màu gần như đen, tạo nên vẻ ngoài độc đáo và sang trọng. Cuống quả ngắn, dày và chắc, thường có màu xanh tươi.

Black Thorn chinh phục người thưởng thức bằng vị ngọt đậm đà, béo ngậy, hòa quyện cùng hậu vị đắng nhẹ.Chính vị đắng này tạo nên chiều sâu hương vị, khác biệt hoàn toàn so với nhiều giống sầu riêng phổ biến khác, đưa Black Thorn trở thành dòng sầu riêng cao cấp bậc nhất.

Hương thơm của Black Thorn nồng nàn nhưng không gắt, dễ chịu và quyến rũ, phù hợp cả với những người mới bắt đầu thưởng thức sầu riêng. Nhờ chất lượng vượt trội và sản lượng không lớn, cơm sầu riêng Black Thorn tách múi (tươi hoặc đông lạnh) được xếp vào phân khúc xa xỉ. Hồi mới xuất hiện, giá bán trên thị trường dao động khoảng 900.000 -1.500.000 đồng/kg, chủ yếu phục vụ giới sành ăn và các nhà hàng cao cấp.

Mấy năm gần đây, Việt Nam đã trồng thành công giống sầu riêng Black Thorn. Giống sầu riêng này nổi tiếng khó tính trong canh tác và đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc cao. Tuy nhiên, nếu trồng đúng quy trình và nắm vững kỹ thuật, giống sầu riêng này có thể mang lại giá trị kinh tế vượt trội, cao hơn nhiều lần so với các giống phổ biến hiện nay.

Muốn sầu riêng Black Thorn đậu trái tốt, yếu tố then chốt là phải chăm cho cành lá luôn sung khỏe, bộ tán cân đối. Khi cây bước vào giai đoạn trổ bông, xổ nhụy, cần đặc biệt hạn chế đọt non, tránh cạnh tranh dinh dưỡng khiến hoa rụng hoặc đậu trái kém.

Theo kinh nghiệm thực tế của nhà vườn, để nâng cao tỷ lệ đậu trái, nên thụ phấn bổ sung vào ban đêm bằng phấn của giống sầu riêng Mong Thong (Thái Lan). Cách làm này giúp hoa thụ phấn tốt hơn, trái phát triển đồng đều và hạn chế hiện tượng rụng trái non.

Dù sản lượng không cao bằng một số giống sầu riêng đại trà, nhưng giá trị kinh tế của Black Thorn lại vượt trội. Giống này có tốc độ sinh trưởng ổn định, khả năng đậu trái cao và đặc biệt dễ xử lý ra hoa nếu chăm sóc đúng cách. Nhiều nhà vườn nhận xét, khâu làm bông của Black Thorn thậm chí còn dễ hơn cả giống sầu riêng Ri 6.

Một ưu điểm đáng chú ý của Black Thorn là không kén đất, dễ thích nghi nếu người trồng nắm chắc kỹ thuật. Làm mô đất cao để trồng cây là biện pháp quan trọng giúp chống bệnh xì mủ, đồng thời giữ ẩm tốt và điều tiết nước hiệu quả trong mùa mưa, giảm rủi ro thối rễ, ngập úng.

Hiện nay, giá bán sầu riêng Black Thorn thường cao gấp 6–7 lần so với các giống sầu riêng phổ thông, mang lại nguồn thu lớn cho nhà vườn dù sản lượng không quá cao. Theo đó, sầu riêng Black Thorn trồng trong nước được bán với giá từ 400.000-600.000 đồng/kg tuỳ thời điểm.