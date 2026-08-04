Tài xế xe sang Ferrari, Mercedes đổ xăng xong... bỏ chạy

Theo số liệu do công ty phòng chống trộm cắp nhiên liệu Forecourt Eye công bố, số vụ trộm nhiên liệu tại các trạm xăng ở Anh đã tăng 20% trong 5 tháng kể từ khi xung đột Iran bùng phát vào cuối tháng 2, so với giai đoạn 5 tháng trước đó.

Đáng chú ý, giá trị nhiên liệu bị đánh cắp tăng tới 48%, tương đương mức thiệt hại trung bình khoảng 194.000 bảng Anh (gần 7 tỷ đồng) mỗi ngày trên tổng số 8.359 trạm xăng trên toàn Vương quốc Anh.

Các thống kê được tổng hợp từ 550 trạm xăng đại diện cho thấy, số vụ vi phạm của những người phạm tội lần đầu tăng 23%, trong khi khối lượng nhiên liệu bị lấy cắp tăng 26%. Đối với nhóm tái phạm, hai chỉ số này lần lượt tăng 17% và 20%.

Các vụ việc bao gồm các trường hợp "drive-off" - tài xế đổ đầy nhiên liệu rồi lái xe bỏ đi mà không thanh toán, cùng những trường hợp khách hàng viện lý do không có phương thức thanh toán sau khi bơm xăng.

Làn sóng trộm cắp diễn ra trong bối cảnh giá xăng dầu tại Anh tăng mạnh vì những biến động trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Giá nhiên liệu tăng mạnh do căng thẳng Mỹ - Iran đang kéo theo làn sóng trộm cắp xăng dầu chưa từng có tại Anh. Ảnh: Forecourt Eye/PA Wire.

Giá xăng trung bình hiện đã lên khoảng 160 xu/lít (khoảng 56.000 đồng), tăng 27 xu (gần 10.000 đồng) so với trước khi xung đột nổ ra và là mức cao nhất trong khoảng ba năm rưỡi. Trong khi đó, giá dầu diesel đạt khoảng 179 xu/lít (hơn 60.000 đồng), cao hơn 37 xu/lít so (khoảng 13.000 đồng) với trước chiến sự.

Nhiều chủ trạm xăng cho biết tình trạng phạm tội hiện còn nghiêm trọng hơn thời điểm xảy ra xung đột Nga - Ukraine. Không chỉ các phương tiện phổ thông, nhiều xe sang như Ferrari hay Mercedes cũng bị ghi nhận đổ xăng rồi bỏ chạy, thậm chí tài xế còn thản nhiên vẫy tay khiêu khích nhân viên trước khi rời khỏi hiện trường.

Đáng lo ngại hơn, các băng nhóm tội phạm có tổ chức được cho là đã sử dụng xe tải lắp bồn chứa lớn để hút và vận chuyển nhiên liệu với số lượng lớn, sau đó bán lại với giá rẻ tại các điểm ven đường, hoạt động như những "trạm xăng di động" bất hợp pháp.

Bà Michelle Henchoz - Giám đốc điều hành Forecourt Eye - nhận định các hành vi phạm tội đang ngày càng có tổ chức và tinh vi hơn, buộc các doanh nghiệp phải đầu tư vào những giải pháp công nghệ nhằm bảo vệ cả khu vực bán nhiên liệu lẫn cửa hàng tiện lợi.

Theo Hiệp hội Các nhà bán lẻ xăng dầu Anh (Petrol Retailers Association), các chủ trạm xăng còn phải đối mặt với tình trạng nhân viên thường xuyên bị khách hàng đe dọa, lăng mạ và có hành vi hung hăng, dù họ hoàn toàn không có quyền quyết định giá bán nhiên liệu.

Ông Ben Lawrence - Giám đốc chuỗi Lawrences Garages - cho biết trước đây các vụ trộm xăng chủ yếu do các đối tượng phạm tội chuyên nghiệp thực hiện. Tuy nhiên, áp lực chi phí sinh hoạt ngày càng tăng đã khiến tình trạng này lan rộng sang cả những người dân bình thường.

Ông cũng cho rằng nhiều người lầm tưởng các trạm xăng mang thương hiệu BP hay Shell đều thuộc sở hữu của các tập đoàn dầu khí lớn nên nghĩ việc không thanh toán sẽ không gây thiệt hại cho ai. Thực tế, phần lớn các trạm xăng này do các doanh nghiệp tư nhân vận hành và chính họ là bên phải gánh chịu toàn bộ tổn thất.

Các chủ trạm xăng còn phải đối mặt với tình trạng nhân viên thường xuyên bị khách hàng đe dọa. Ảnh: Forecourt Eye/PA Wire.

Theo quy định của Đạo luật Trộm cắp năm 1978 của Anh, hành vi lái xe bỏ đi sau khi đổ xăng mà không thanh toán là tội hình sự, có thể bị phạt tiền nặng hoặc lĩnh án tù tới hai năm.

Tuy nhiên, nhiều chủ trạm xăng cho biết họ không còn mặn mà với việc trình báo cảnh sát do giá trị mỗi vụ việc thường chỉ khoảng 50 bảng Anh (khoảng 1,7 triệu đồng) và thường bị xử lý tương tự các vụ trộm cắp vặt. Một nghiên cứu của Forecourt Trader cũng cho thấy phần lớn lực lượng cảnh sát không thể xác định được nghi phạm trong đa số các vụ việc.

Số liệu chính thức năm trước ghi nhận số vụ "đổ xăng rồi bỏ chạy" đã tăng gần 50% chỉ trong vòng một năm, khiến ngành bán lẻ nhiên liệu thiệt hại hàng triệu bảng Anh.

Không chỉ tác động đến thị trường bán lẻ nhiên liệu, cuộc xung đột với Iran còn làm dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng tại châu Âu.

Theo công ty tư vấn Wood Mackenzie, lượng khí đốt dự trữ tại châu Âu hiện chỉ còn trên 50% công suất, thấp hơn rất nhiều so với mức khoảng 90% thường thấy vào cùng kỳ những năm trước.

Giới phân tích cảnh báo khu vực này có thể bước vào mùa đông với mức dự trữ chỉ khoảng 75%, làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt nguồn cung nếu thời tiết diễn biến bất lợi.

Ông Massimo Di Odoardo - Phó Chủ tịch phụ trách nghiên cứu khí đốt của Wood Mackenzie - nhận định, lượng dự trữ thấp, nhu cầu LNG tăng mạnh tại châu Á cùng nguồn cung mới hạn chế sẽ khiến giá năng lượng tiếp tục duy trì ở mức cao trong mùa đông năm nay và có thể kéo dài sang năm 2027.

Trong khi đó, dữ liệu từ Kpler cho thấy lượng LNG nhập khẩu vào châu Âu trong tháng 7 dự kiến chỉ đạt 6,3 triệu tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2024.

Việc eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran leo thang cũng làm tiêu tan kỳ vọng Qatar sớm khôi phục xuất khẩu LNG, qua đó khiến triển vọng nguồn cung năng lượng của châu Âu trở nên u ám hơn trong thời gian tới.