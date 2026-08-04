Giá xăng dầu tác động chỉ số CPI tháng 7 ra sao?

Bình quân 7 tháng, lạm phát cơ bản tăng 4,19% so với cùng kỳ năm trước.

CPI tháng 7 giảm 0,12% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu giảm theo giá nhiên liệu thế giới.

Trong tháng 7, 3 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm. Nhóm giao thông giảm mạnh nhất do giá xăng dầu đi xuống. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống cũng giảm nhờ giá lương thực, thực phẩm hạ nhiệt, trong khi nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm do giá gas thế giới đi xuống.

Ở chiều ngược lại, 8 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng. Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng mạnh nhất 1,96%, chủ yếu do mức đóng bảo hiểm y tế tăng 7,90% theo mức lương cơ sở mới được điều chỉnh.

Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,52%. do nhu cầu du lịch hè tăng cùng với chi phí tổ chức tour tăng, đặc biệt là chi phí di chuyển, lưu trú và dịch vụ du lịch; khách sạn, nhà khách tăng.

Nhóm giáo dục tăng 0,24%, chủ yếu do một số cơ sở giáo dục và trung tâm đào tạo điều chỉnh tăng học phí. Bên cạnh đó, chỉ số giá các nhóm đồ uống và thuốc lá; may mặc, mũ nón, giày dép; thiết bị và đồ dùng gia đình; thông tin và truyền thông; thuốc và dịch vụ y tế... cũng tăng.

Giá vàng trong nước giảm theo xu hướng của thị trường thế giới. Chỉ số giá vàng tháng 7 giảm 3,02% so với tháng trước, nhưng bình quân 7 tháng vẫn tăng 51,86% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chỉ số giá USD tháng 7 tăng nhẹ 0,18%; bình quân 7 tháng tăng 1,55%.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 660 tỷ USD, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục chiếm khoảng 80% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Tính chung 7 tháng đầu năm, Việt Nam nhập siêu hơn 20,5 tỷ USD, trong khi cùng kỳ năm trước xuất siêu hơn 10,3 tỷ USD.

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch hơn 100 tỷ USD. Trong khi đó, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất với 138,6 tỷ USD.