Đào rãnh nuôi con đặc sản bình dân kiểu tiện lợi ở một xã mới của An Giang, trên vườn mít ra trái ngon quá trời

Trong bối cảnh giá cả thị trường nông sản thường xuyên biến động, mô hình trồng mít Thái kết hợp nuôi ốc bươu đen (nuôi ốc nhồi) của hộ anh Trần Văn Cường, tổ 2, ấp Tân Thành, xã Vĩnh An, tỉnh An Giang (địa phận huyện Châu Thành cũ) đang trở thành điểm sáng về tư duy sản xuất năng động, giúp nông dân đứng vững trước những rủi ro của thị trường.

Mô hình đào rãnh, đào mương chứa nước trong vườn, trên trồng mít Thái, dưới nuôi ốc bươu đen-nuôi ốc nhồi của gia đình anh Trần Văn Cường, tổ 2, ấp Tân Thành, xã Vĩnh An, tỉnh An Giang (địa phận huyện Châu Thành cũ) cho hiệu quả kinh tế tốt.

Với diện tích 4.000m² vườn, thay vì chỉ độc canh cây mít Thái như nhiều hộ dân khác, anh Trần Văn Cường đã tận dụng triệt để hệ thống rãnh nước, mương chứa nước trong vườn để thả nuôi ốc bươu đen.

Đây được xem là mô hình “kép” mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp gia đình anh có nguồn thu nhập ổn định và bền vững.

Tại vườn mít Thái của anh Cường, những cây mít đang giai đoạn cho trái phía dưới là các rãnh nước, mương chứa, mặt nước được phủ kín bởi bèo cám, lục bình và bông súng.

Các loại bèo, cây thủy sinh này tạo môi trường trú ngụ và nguồn thức ăn tự nhiên lý tưởng cho ốc bươu đen.

Việc kết hợp này tạo nên một vòng tuần hoàn sinh thái khép kín: lá mít rụng hay trái mít tỉa bỏ có thể làm thức ăn cho ốc bươu đen, ngược lại, bùn dưới mương nuôi ốc là nguồn phân bón hữu cơ cực kỳ tốt cho cây mít Thái.

Đào rãnh nuôi ốc bươu đen, trên vườn trồng mít Thái: Mô hình là “phao cứu sinh” trước biến động giá cả nông sản ở tổ 2, ấp Tân Thành, xã Vĩnh An, tỉnh An Giang (địa phận huyện Châu Thành cũ).

Anh Cường chia sẻ, giá mít Thái thường xuyên trồi sụt thất thường, có những thời điểm mít Thái giá bán xuống thấp khiến người trồng lo lắng.

Tuy nhiên, nhờ có thêm thu nhập từ ốc bươu đen – một loại con đặc sản bình dân luôn giữ giá ổn định và có đầu ra thuận lợi từ đó áp lực kinh tế đã giảm đi đáng kể.

Ốc bươu đen hiện có giá thành khá, bán tốt tại các chợ và nhà hàng, giá ốc bươu đen từ 60.000 – 70.000 đồng/kg.

Việc thu hoạch ốc bươu đen bán hàng ngày giúp anh Cường có nguồn tiền mặt thường xuyên để trang trải phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho vườn mít Thái.

Mô hình nuôi ốc, trồng mít kết hợp trong một vườn kiểu tiện lợi của hộ anh Trần Văn Cường không chỉ giúp tăng thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích mà còn giảm thiểu việc sử dụng hóa chất.

Để nuôi được ốc bươu đen-ốc nhồi, môi trường nước phải sạch, do đó anh đã hạn chế tối đa thuốc trừ sâu hóa học, ưu tiên các biện pháp sinh học, từ đó tạo ra sản phẩm mít sạch và ốc đặc sản chất lượng cao.

Mô hình xen canh mít Thái và nuôi ốc bươu đen tại xã Vĩnh An, tỉnh An Giang là minh chứng cho sự sáng tạo của người nông dân trong thời đại mới.

Đó là kiểu làm kinh tế nông nghiệp không “bỏ trứng vào một giỏ”, lấy ngắn nuôi dài và luôn chủ động thích ứng để phát triển kinh tế bền vững trên mảnh đất quê hương.