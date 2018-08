Sốc: Một quả trứng luộc cũng có giá gần 10 triệu tại nơi này

Thứ Hai, ngày 20/08/2018 10:15 AM (GMT+7)

Để tạo ra một quả trứng như vậy, người ta phải mất tới 36 tiếng chế biến.

Nếu muốn thưởng thức món trứng đắt đỏ này, bạn có thể ghé thăm khách sạn Thái Duyệt ở Vô Tích, Trung Quốc. Món ăn do chính khách sạn chế biến và kinh doanh, số lượng bán ra chỉ vỏn vẹn 100 quả.

Trứng ở đây được ngâm bằng nước trà Kim Tuấn Mi – tuyệt phẩm của vùng Đồng Mộc Quan, Trung Quốc nên có tên gọi là trứng trà. Đây là trứng của giống gà thả vườn, được nuôi ở nông trại của khách sạn trên độ cao 1.140m. Ngoài ra, trứng còn được luộc kèm nhiều nguyên liệu quý như Đông trùng hạ thảo, Thạch hộc tía - 2 loại “tiên dược” trong đông y Trung Hoa. Ngoài ra, khách sạn còn sử dụng lò bằng đất nung Triều Châu và than làm từ gỗ cây ăn quả để tạo ra món trứng trà độc nhất vô nhị. Trứng được đun bằng lửa nhỏ trong 24 tiếng, sau đó ngâm với nước trà trong 12 tiếng mới hoàn thành. Mỗi quả có giá 2.899 NDT (9,8 triệu VND).

Quả trứng trà “trong truyền thuyết” ở khách sạn Thái Duyệt

Theo phòng quản lý vật giá của địa phương, mức giá này hoàn toàn không vượt lấn phạm vi kinh doanh (khách sạn được quyền kinh doanh thực phẩm) nên chính quyền không có quyền can thiệp.

Bên cạnh đó, nhân viên khách sạn còn nhấn mạnh, mức giá 2.899 NDT kia không bao gồm thêm bất cứ quà tặng nào đi kèm. Tính đến hiện tại, 100 quả trứng đã được bán hết. Tạm thời, khách sạn sẽ không sản xuất thêm.

Sau khi xuất hiện trên mạng, quả trứng trà giá tiền triệu đã ngay lập tức trở thành chủ đề “hot”. Có người cho rằng dùng “lò xịn, than xịn” đun nấu cũng chẳng khác gì so với “lò thường, than thường”. Có người thì hài hước nhận xét rằng, “Cái nghèo đã kìm hãm trí tưởng tượng của tôi. Ăn một quả trứng trà trong truyền thuyết là mất đứt nửa tháng lương rồi”.