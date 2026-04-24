Chính thức bỏ ngưỡng chịu thuế 500 triệu đồng đối với hộ kinh doanh

Sáng 24/4, Quốc hội tiến hành quy trình để biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật: Thuế TNCN, Thuế GTGT, Thuế TNDN và Thuế TTĐB.

Kết quả biểu quyết bằng hình thức bấm nút điện tử cho thấy, có 466/488 ĐBQH có mặt tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật: Thuế TNCN, Thuế GTGT, Thuế TNDN và Thuế TTĐB.

ĐBQH dự Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Theo Luật vừa được thông qua, tại Điều 1 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15, Quốc hội quyết nghị: "Cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh, có doanh thu năm từ mức quy định của Chính phủ trở xuống thì không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Căn cứ các chỉ số kinh tế vĩ mô, khả năng cân đối ngân sách, Chính phủ quy định mức doanh thu năm phù hợp với bối cảnh KT-XH trong từng thời kỳ".

Trước khi các ĐBQH biểu quyết thông qua Luật, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật: Thuế TNCN, Thuế GTGT, Thuế TNDN và Thuế TTĐB.

Về nội dung này, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, tiếp thu ý kiến của UBTVQH, mức doanh thu không phải nộp thuế TNCN; mức doanh thu để xác định đối tượng không chịu thuế GTGT và được miễn thuế TNDN là những nội dung có tính biến động theo tình hình KT-XH, cần giao Chính phủ quy định.

Một số ý kiến đồng tình với đề xuất của Chính phủ, nhưng đề nghị đánh giá kỹ tác động đối với nguồn thu NSNN và tăng trưởng kinh tế. Có ý kiến đề nghị bổ sung thông tin về chi phí tuân thủ thuế đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ để đánh giá đầy đủ tác động chính sách.

Về vấn đề này, Chính phủ cho biết, tại Tờ trình đã đánh giá tổng quát tác động đến thu ngân sách, tăng trưởng kinh tế, cũng như tác động đến người dân và doanh nghiệp khi ban hành Luật.

Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính xây dựng văn bản quy định chi tiết Luật. Theo đó, dự kiến nâng mức doanh thu năm không phải nộp thuế TNCN của hộ, cá nhân kinh doanh lên tối đa 1 tỷ đồng/năm; đồng thời nâng mức doanh thu để xác định đối tượng không chịu thuế GTGT lên tối đa 1 tỷ đồng/năm.

Ông Ngô Văn Tuấn cho biết, đề xuất này đã được cơ quan soạn thảo cân nhắc nhiều mặt, tính toán kỹ tác động đến thu ngân sách và người nộp thuế. Theo đó, ngưỡng 1 tỷ đồng được đánh giá là phù hợp với thời điểm hiện nay, trên nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ; đồng thời gấp đôi mức hiện hành. Bên cạnh đó, khi xây dựng mức doanh thu này, cơ quan soạn thảo cũng đã tính đến yêu cầu giảm chi phí hành thu và chi phí tuân thủ của người nộp thuế, bảo đảm hiệu quả chính sách.

Ngoài ra, việc áp dụng mức doanh thu này sẽ thống nhất với quy định: hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu hằng năm từ 1 tỷ đồng trở lên phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, kết nối và chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Theo số liệu của cơ quan thuế, hiện có khoảng 2.556.042 hộ, cá nhân có doanh thu dưới 1 tỷ đồng. Với đề xuất này, dự kiến giảm thu NSNN khoảng 16.650 tỷ đồng so với năm 2025 (khi áp dụng thuế khoán và ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế là 100 triệu đồng/năm), và giảm 4.850 tỷ đồng so với chính sách hiện hành đã điều chỉnh ngưỡng miễn thuế lên 500 triệu đồng/năm.

Đồng thời, để bảo đảm đồng bộ với việc nâng mức doanh thu không phải nộp thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh, cần bổ sung quy định miễn thuế TNDN đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 1 tỷ đồng.

Với dự kiến này, số thuế TNDN được miễn khoảng 2.164 tỷ đồng, tương ứng khoảng 235.800 doanh nghiệp được hưởng chính sách.

Việc giao Chính phủ điều chỉnh các mức doanh thu nêu trên nhằm hỗ trợ, giảm nghĩa vụ thuế cho cá nhân và doanh nghiệp; không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, cũng như không làm tăng chi phí tuân thủ đối với hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp.