Giá xăng dầu hôm nay 14/4: Quay đầu giảm, về dưới 100 USD/thùng

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm, cả hai loại dầu cơ bản đều về dưới mức 100 USD/thùng.

Giá dầu thế giới tuy hạ nhiệt so với mức đỉnh hôm qua nhưng vẫn duy trì ở mức cao trong hơn 1 tháng, phản ánh sự biến động mạnh của thị trường năng lượng toàn cầu kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công vào Iran từ cuối tháng 2, làm bùng phát cuộc xung đột kéo dài hơn 6 tuần qua.

Giới phân tích nhận định, sự thận trọng vẫn hiện hữu trong giao dịch hợp đồng tương lai, do những tuyên bố khó lường từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi vừa đưa ra các cảnh báo cứng rắn, vừa để ngỏ khả năng đạt được một thỏa thuận nhanh chóng nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Theo Reuters, giá năng lượng leo thang đang tác động trực tiếp đến nhiều quốc gia. Tại Mỹ, người tiêu dùng buộc phải cắt giảm chi tiêu khi giá xăng và dầu diesel tăng lên mức cao nhất kể từ giữa năm 2022. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại nhiều nền kinh tế lớn, làm gia tăng áp lực lạm phát và ảnh hưởng đến đà phục hồi kinh tế toàn cầu.

Tại châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen kêu gọi các quốc gia thành viên tăng cường phối hợp điều hành giá năng lượng, trong bối cảnh chi phí nhiên liệu hóa thạch đã tăng thêm hàng chục tỷ euro kể từ khi xung đột bùng phát. Trong khi đó, một số nhà xuất khẩu lớn cũng điều chỉnh kế hoạch cung ứng; dự kiến lượng dầu thô của Saudi Arabia xuất sang Trung Quốc trong tháng 5 sẽ giảm.

Nhiều quốc gia đã triển khai các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp nhằm đối phó với chi phí năng lượng tăng cao. Tuy nhiên, triển vọng thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong quý II xuống 500.000 thùng mỗi ngày, cho thấy những tác động tiêu cực từ biến động địa chính trị.

Bên cạnh đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng để ngỏ khả năng các nước thành viên sẽ tiếp tục giải phóng dầu từ kho dự trữ chiến lược nếu cần thiết, nhằm ổn định thị trường và bảo đảm an ninh năng lượng.

Trên thị trường giao ngay, giá dầu thô vật chất tại châu Âu đã tăng vọt lên khoảng 150 USD/thùng, mức cao kỷ lục, phản ánh tình trạng khan hiếm nguồn cung trong ngắn hạn.

“Nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thực sự dùng tàu thuyền để hiện thực hóa lời đe dọa phong tỏa của mình, thì sự chênh lệch giữa thị trường giao ngay và thị trường kỳ hạn có thể nhanh chóng thu hẹp, kéo theo những biến động mạnh hơn nữa”, chuyên gia phân tích Helima Croft tại RBC Capital Markets, nhận định.

Dù vậy, một số ý kiến cho rằng vẫn còn cơ hội cho các nỗ lực đàm phán. Những ngày gần đây, cường độ giao tranh chưa gia tăng, tạo cơ sở cho kỳ vọng về khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong thời gian tới.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 9/4, giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm mạnh. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 2.393 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 22.344 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 2.993 đồng/lít, không cao hơn 23.543 đồng/lít

Đặc biệt, giá dầu diesel giảm mạnh 9.872 đồng/lít, không cao hơn 32.969 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 1.658 đồng/kg, không cao hơn 22.613 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học ở mức 800 đồng/lít; xăng không chì: 800 đồng/lít; dầu diesel: 1.000 đồng/lít; dầu mazut: 800 đồng/kg.

Đồng thời, liên Bộ Công Thương - Tài chính không chi sử dụng quỹ với tất cả các mặt hàng.