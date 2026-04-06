Hai giải độc đắc xổ số miền Nam lộ diện vào sáng 6-4 tại TPHCM và Đồng Nai

Sáng 6-4, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, các đại lý vé số đã liên tục chia sẻ lên trang Facebook của mình về thông tin tìm ra khách hàng ở TPHCM và tỉnh Đồng Nai trúng giải độc đắc vé số của 2 đài thuộc xổ số miền Nam.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 5-4. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải độc đắc của vé số Tiền Giang trúng tại tỉnh Đồng Nai. Ảnh: ĐLVS Hải Diệu

Theo đó, vé số Tiền Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng chiều 5-4, giải độc đắc (dãy số 983920) được các đại lý xác định trúng tại tỉnh Đồng Nai.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Tiền Giang là đại lý vé số Hải Diệu ở phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai. 14 vé Tiền Giang trúng giải độc đắc còn lại chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Giải an ủi của vé số Tiền Giang được xác định trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Như Ý 6 ở phường Tân Uyên, TPHCM.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 627031) của vé số Kiên Giang được xác định trúng tại TPHCM.

Giải an ủi và giải độc đắc của vé số Kiên Giang trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Phát Tài

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 5 vé và trúng giải an ủi 3 vé Kiên Giang là đại lý vé số Phát Tài ở Vĩnh Lộc, TPHCM. 11 vé Kiên Giang trúng độc đắc còn lại đang được các đại lý vé số "truy tìm" khách hàng may mắn.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Kiên Giang trúng tại TPHCM; còn giải độc đắc của vé số Tiền Giang trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 6-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Cà Mau và Đồng Tháp.