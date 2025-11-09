Mẹo săn sale, kiếm tiền trên sàn thương mại điện tử ít người biết

Nổi bật nhất là Lazada, ngày 7-11, sàn này công bố khoản đầu tư gần 700 tỉ đồng (25 triệu USD) dành riêng cho chương trình khuyến mãi 11-11 sắp tới. Đây là mức chi mạnh tay nhất từ trước đến nay của sàn này tại Việt Nam.

Theo Lazada, người dùng có thể mua hàng nội địa Hàn Quốc từ Gmarket hay sản phẩm Trung Quốc từ Tmall, với mức giảm giá lên đến 50%, tặng voucher 1 triệu đồng, freeship và đổi trả trong 30 ngày.

Giai đoạn cao điểm từ 20 giờ ngày 10-11 đến 13-11, Lazada sẽ tung ưu đãi “đỉnh” như trợ giá 11 triệu đồng, nhiều mặt hàng chỉ còn 11.000 đồng, cùng giảm thêm 3 triệu đồng cho iPhone 17.

Lazada sẽ tăng gấp đôi phí hoa hồng tiếp thị liên kết trong gian siêu sale, đến ngày 15-11

Đáng chú ý, Lazada tăng gấp đôi phí hoa hồng tiếp thị liên kết (Affiliate) đến hết ngày 15-11, nhằm thu hút người sáng tạo nội dung bán hàng qua YouTube Shopping.

Đây được xem là bước đi chiến lược, đánh dấu cuộc đua mới giữa Lazada và Shopee trong việc kết hợp thương mại điện tử và video trực tuyến, xu hướng đang bùng nổ trên toàn cầu.

Không đứng ngoài cuộc, Shopee cũng tung loạt khuyến mãi lớn trong ngày 11-11. Theo đó, tín đồ săn sale được giảm 20%, tối đa 11 triệu đồng cho đơn hàng từ 20 triệu đồng.

Ngoài ra, Shopee duy trì miễn phí vận chuyển toàn chiến dịch, đồng thời tổ chức chương trình “mở hộp quà ngẫu nhiên” với phần thưởng là 111 điện thoại và hàng ngàn Shopee Xu.

Theo dữ liệu từ Metric.vn, Shopee hiện vẫn dẫn đầu thị trường TMĐT Việt Nam với 56% thị phần, trong khi TikTok Shop tăng tốc mạnh lên 41%, Lazada giữ ổn định khoảng 3%, còn Tiki gần như biến mất khỏi bảng xếp hạng.