Hàng loạt quán cà phê Hà Nội đóng cửa sau một thập kỷ rực rỡ

Đồng loạt 'nói lời chia tay'

Trill Rooftop Cafe, quán cà phê trên tầng cao từng được xem là biểu tượng của mô hình rooftop tại Hà Nội, vừa chính thức thông báo dừng hoạt động từ ngày 27/10.

Trong thông báo đăng tải trên mạng xã hội, đại diện Trill viết: “Có những hành trình không kéo dài mãi mãi, nhưng đủ để lại dấu ấn thật sâu. Mười năm không chỉ là con số, đó là những buổi chiều vàng trên cao, là tiếng cười rộn rã bên tách cà phê, là những ngày mưa gió vẫn có người ghé lại trú chân”.

Trill Rooftop Cafe từng được xem là một trong những quán tiên phong cho trào lưu cà phê trên cao tại Hà Nội, với không gian mở, hướng nhìn toàn cảnh thành phố, thu hút nhiều thế hệ khách hàng.

Trước đó, quán cà phê Toka Coffee Stand trên phố Đặng Thái Thân chính thức thông báo ngừng hoạt động từ ngày 12/10. Trong lời chia tay gửi đến khách hàng, chủ quán viết: “Tụi mình thật sự rất buồn khi phải nói lời chia tay, nhưng cũng rất biết ơn vì đã được đồng hành cùng mọi người trong suốt thời gian qua”.

Lời tạm biệt của một quán cà phê. Ảnh: FB

Tương tự, Sori Garden, một không gian cà phê nổi tiếng với những concept chụp ảnh được giới trẻ yêu thích, cũng đăng tải thông báo dừng hoạt động. Theo chủ quán, tạm biệt không phải là kết thúc, mà là cách để giữ trọn những kỷ niệm đẹp.

Trên phố Trần Nhân Tông, quán cà phê Aha - chuỗi cà phê từng nổi lên nhượng quyền mạnh tại Hà Nội cũng đóng cửa. Hiện mặt bằng này đã treo biển cho thuê, đánh dấu thêm một điểm dừng trong làn sóng rút lui của nhiều thương hiệu quen thuộc.

Trong lĩnh vực nhà hàng, Bãi Tôm, một thương hiệu hải sản bình dân được nhiều bạn trẻ biết đến, vừa đăng tải thông báo ngừng hoạt động. Trong chia sẻ đăng trên mạng xã hội, quán viết: “Mỗi hành trình rồi cũng đến lúc khép lại, một năm trôi qua nhanh nhưng từng nụ cười, từng bữa ăn, từng khoảnh khắc ở nhà Tôm sẽ mãi là ký ức đẹp nhất”.

Theo đại diện quán, quyết định này được đưa ra sau thời gian dài hoạt động trong bối cảnh thị trường ẩm thực và F&B có nhiều biến động. Bãi Tôm gửi lời cảm ơn tới khách hàng đã đồng hành trong suốt thời gian qua, đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ có dịp gặp lại ở một hành trình mới.

Lời chia tay của quán nhanh chóng nhận được hàng trăm bình luận từ thực khách. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối khi đây từng là địa chỉ quen thuộc cho những buổi tụ tập, hẹn hò cuối tuần.

Làn sóng thanh lọc trở lại

Sau giai đoạn tăng trưởng, thị trường F&B bước vào giai đoạn điều chỉnh tự nhiên khi mô hình kinh doanh, chi phí và hành vi tiêu dùng đều thay đổi đồng thời. Những thương hiệu không kịp thích nghi với sự thay đổi này đều dễ bị ra khỏi đường đua.

Theo báo cáo của iPOS, tính đến giữa năm 2025, cả nước đã có hơn 50.000 cửa hàng F&B đóng cửa, tương đương mức giảm 7,1% so với năm 2024. Trong đó, Hà Nội và TPHCM đều ghi nhận mức sụt giảm trên 11%. Con số này cho thấy tốc độ "rơi rụng" của các thương hiệu F&B diễn ra nhanh hơn dự kiến.

Nhiều hàng quán đóng cửa. Ảnh: D.Anh

Chuyên gia Trần Khánh Minh Sơn lý giải, nguyên nhân chính khiến hàng loạt quán cà phê và nhà hàng buộc phải đóng cửa do doanh thu sụt giảm mạnh trong khi chi phí vận hành liên tục tăng cao.

Trong khi đó, về phía người tiêu dùng, xu hướng thắt chặt chi tiêu ngày càng rõ rệt; nhiều người hạn chế ăn uống bên ngoài để tiết kiệm. Theo khảo sát của Q&Me, 57% người được hỏi cho biết họ giảm tần suất ăn ngoài, thay vào đó là tự nấu ăn tại nhà hoặc lựa chọn những dịch vụ giao đồ ăn có chi phí thấp hơn.

Ở phía doanh nghiệp, chi phí mặt bằng, nhân sự và nguyên liệu đều leo thang, khiến biên lợi nhuận thực tế bị thu hẹp đáng kể. Giá thuê mặt bằng tại các khu vực trung tâm tăng từ 15 đến 25% so với cùng kỳ năm trước, chi phí nguyên liệu đầu vào - đặc biệt là cà phê, thịt, dầu ăn và điện nước vẫn ở mức cao.

Trong khi đó, thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt khi hàng loạt mô hình mới ra đời. Khi xu hướng tiêu dùng thay đổi nhanh, nhiều thương hiệu không kịp điều chỉnh sản phẩm hoặc mô hình kinh doanh đã bị hụt hơi, mất dần khách hàng.

Để tồn tại, các quán cần thay đổi tư duy vận hành theo hướng tinh gọn và thực tế hơn. Trước hết, cần tối ưu chi phí như đàm phán lại hợp đồng thuê mặt bằng, cắt giảm nhân sự gián tiếp, rà soát và cải thiện quy trình vận hành.

Ngoài ra, cần đa dạng hóa nguồn doanh thu, không chỉ phụ thuộc vào lượng khách tại chỗ mà còn tận dụng các kênh bán online, dịch vụ giao đồ ăn hoặc tổ chức sự kiện nhỏ. Đồng thời, cần định vị rõ phân khúc khách hàng, tập trung phục vụ nhóm đối tượng mục tiêu thay vì chạy theo những trào lưu ngắn hạn.

Theo khảo sát, một số thương hiệu hé lộ kế hoạch trở lại trong mô hình tinh gọn hơn, tập trung vào sản phẩm cốt lõi, giảm quy mô nhưng tăng chiều sâu trải nghiệm.