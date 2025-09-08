Mua xác ve sầu làm thuốc, cô gái phát hiện sự thật "rợn người" bên trong

Mánh khóe lừa đảo tinh vi ẩn sau vẻ ngoài tội nghiệp

Bà He ở Đồng Xuyên, Thiểm Tây, Trung Quốc bỗng phát hiện bản thân trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo khi tìm mua xác ve sầu (hay còn gọi là xác ve khô).

Được biết, xác ve khô là một loại thảo dược quý, giá thị trường ở Trung Quốc rơi vào khoảng 650 NDT (2,3 triệu đồng)/kg. Cuối tháng 7 vừa qua, một cặp vợ chồng già đến gặp bà để chào bán xác ve khô.

Nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của hai cụ già dưới cái nắng như thiêu như đốt, bà He cảm thấy công việc tìm xác ve sầu quá vất vả đối với họ. Vì vậy, bà quyết định trả thêm 10 NDT (3.600đ)/kg, mua toàn bộ số xác ve khô của họ với giá 660 NDT (gần 2,4 triệu đồng)/kg.

Sau khi cân, số xác ve khô nặng khoảng 3kg. Bà He không chần chừ mà chuyển ngay cho cụ già 2.191 NDT (gần 7,9 triệu đồng). Bà cũng chỉ mở túi và lật qua một vài xác xác ve khô, thấy không có gì bất thường, bà đã nhận toàn bộ số hàng.

Tuy nhiên, khi bà He về nhà và chuẩn bị phân loại xác ve khô, bà phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Khi bà mở một xác ve khô ra, bà nhìn thấy những viên đá nhỏ được nhét ở bên trong.

Sau đó, bà He mở thêm vài xác ve khô nữa, tất cả đều chứa đá bên trong. Ước tính sơ bộ cho thấy 8 trong số 10 xác ve khô đã bị “can thiệp”, một số cái còn chưa 3-4 viên đá. Những viên đá này được giấu rất kỹ, đến mức bà không thể nhìn thấy chúng trừ khi mở xác ve khô ra.

Rõ ràng, đây là một thủ đoạn của hai cụ già kia để tăng trọng lượng xác ve khô và kiếm thêm tiền. Sau khi lấy những viên đá ra hết, toàn bộ số xác ve khô chỉ nặng chưa đến 1,5kg. Nghĩa là bà He đã bị lừa gần 1.000 NDT (3,6 triệu đồng). Vốn dĩ, bà mua số hàng này với ý định tốt, nhưng cuối cùng lại nhận về một “cú lừa”. Điều này khiến bà vô cùng hối hận và tức giận.

Sau khi phát hiện sự việc, bà He đã trình báo cảnh sát, nhưng sau đó rút đơn kiện vì "không thể chịu đựng được việc gây sức ép quá mức với cặp vợ chồng già". Cuối cùng, bà chỉ đưa ra cảnh báo với những người tiêu dùng khác rằng một số người cao tuổi không đáng được thương cảm khi cố tình lợi dụng hình ảnh tội nghiệp để trục lợi bất chính.