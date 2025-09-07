Bộ Công Thương: Nếu phân bổ ngay khoản lỗ của EVN vào giá điện cuối năm cũng chỉ ảnh hưởng nhỏ

Bộ Công Thương vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72 của Chính phủ quy định về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Trong bản dự thảo gửi Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương vẫn đề xuất đưa khoản lỗ 44.792 tỉ đồng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vào giá bán lẻ điện bình quân.

Bộ Công Thương nêu cơ sở phân bổ khoản lỗ của EVN vào giá điện

Cụ thể, trong dự thảo, Bộ Công Thương kiến nghị bổ sung thêm vào điểm g khoản 2 Điều 4 Nghị định 72 quy định về các khoản chi phí khác chưa được tính vào giá điện. Theo đó, các khoản chi phí phục vụ trực tiếp cho việc sản xuất, cung ứng điện nhưng chưa được tính vào giá điện, sẽ được phân bổ vào giá bán lẻ điện hàng năm.

Nhân viên điện lực Hà Nội kiểm tra tình trạng vận hành hệ thống điện tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: EVNHANOI

Bộ Công Thương cho biết Chính phủ đã ban hành nghị định 72/2025 và EVN đã tiến hành triển khai thực hiện việc xây dựng, tính toán giá bán lẻ điện bình quân theo quy định về điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân trong năm 2025. Việc thực hiện đã có nhiều điểm tích cực về sự minh bạch và tháo gỡ được nhiều vấn đề tồn tại.

Tuy vậy, vẫn còn một số khoản chi phí phục vụ trực tiếp cho sản xuất, cung ứng điện chưa được tính toán, bù đắp đầy đủ trong giá bán lẻ điện bình quân, dẫn tới EVN bị lỗ trong giai đoạn 2022-2023.

Theo báo cáo của EVN, số lỗ lũy kế 2 năm 2022-2023 khoảng 50.029 tỉ đồng, năm 2024 dù EVN có lãi nhưng lỗ lũy kế của công ty mẹ - EVN còn khoảng 44.792 tỉ đồng.

Bộ Công Thương cho hay theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, trường hợp doanh nghiệp lỗ thì thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm kể từ năm phát sinh lỗ.

Có nghĩa là số lỗ năm 2022 chỉ được xem xét chuyển lỗ đến hết năm 2027 và nếu kết quả hoạt động kinh doanh các năm 2023-2027 của EVN có lãi thì mới được chuyển, bù đắp khoản lỗ 2022. Tuy nhiên, do năm 2023 EVN vẫn tiếp tục lỗ nên không những không chuyển được khoản lỗ năm 2022 sang năm 2023 mà còn phát sinh thêm khoản lỗ của năm 2023.

Để có cơ sở bù đắp các khoản chi phí phục vụ trực tiếp cho việc sản xuất, cung ứng điện chưa được tính toán, hạch toán đầy đủ trong giá bán điện bình quân từ năm 2022 và năm 2023, EVN kiến nghị sửa Nghị định 72 để cho phép thu hồi các khoản chi phí này.

Ngoài ra, EVN cho biết thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng và các bộ, ngành, EVN đã thực hiện thoái hết vốn đầu tư ngoài ngành nên không phát sinh khoản lỗ do đầu tư ngoài ngành.

Nếu phân bổ ngay trong giá điện cuối năm cũng chưa ảnh hưởng

Bộ Công Thương cho biết với điều kiện thời tiết, tình hình thủy văn 7 tháng đầu năm 2025 thuận lợi, góp phần giúp kết quả sản xuất kinh doanh của EVN khả quan hơn so với kế hoạch.

Do đó, việc bổ sung quy định khoản chi phí khác liên quan làm EVN lỗ trong các năm 2022, 2023 vào dự thảo nghị định và nếu được ban hành kịp thời thì việc điều hành giá điện các tháng cuối năm 2025 dự kiến chưa ảnh hưởng tới giá bán lẻ điện bình quân hiện hành sau khi được tính toán, cập nhật phân bổ khoản chi phí khác nêu trên trong thời gian tới, hoặc có ảnh hưởng thì mức độ ảnh hưởng nhỏ.

“Mức điều chỉnh có thể trong khoảng từ 2% đến dưới 5% thuộc thẩm quyền của EVN quyết định sau khi Bộ Công Thương có ý kiến”, Bộ Công Thương cho biết.

Cụ thể, theo báo cáo của EVN, nếu điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tăng 3% vào tháng 10-2025 thì sẽ tác động làm tăng CPI năm 2025 khoảng 0,03 điểm phần trăm.

Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ ngành về việc điều hành giá điện không giật cục, có lộ trình, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, việc điều chỉnh giá bán lẻ điện thường thực hiện với biên độ nhỏ, điều này nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị điện lực và khách hàng sử dụng điện.

Bộ Công Thương cũng cho biết khi nghị định được ban hành, Bộ có đủ nguồn lực, bộ máy, điều kiện cơ bản cho việc thi hành dự thảo Nghị định sau khi được ban hành.

Theo kế hoạch, dự kiến thời gian dự kiến ban hành nghị định này là vào tháng 9-2025.