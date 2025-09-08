Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Việt Nam có hạt ngâm nước nở to gấp 10, nước ngoài bán tiền triệu/kg

Bạn đã bao giờ nghe nói đến loại hạt kỳ lạ này chưa?

“Hạt siêu nở” hóa vị thuốc quý

Ở Đông Nam Á, có một loại quả đặc biệt, khi vỏ hạt được mở và ngâm trong nước, phần thịt bên trong sẽ nở to gấp 6 - 8 lần kích thước ban đầu. Bạn có đoán được đây là thứ gì không? 

Việt Nam có hạt ngâm nước nở to gấp 10, nước ngoài bán tiền triệu/kg - 1

Đây chính là “hạt ươi” (hay hạt đười ươi) - quả của cây đười ươi, một loài thực vật được trồng nhiều ở Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar và quần đảo Malaysia. Thịt của hạt ươi là một thành phần quen thuộc trong ẩm thực, được yêu thích bởi nó mang lại giá trị về mặt sức khỏe.

Việt Nam có hạt ngâm nước nở to gấp 10, nước ngoài bán tiền triệu/kg - 2

Hạt ươi rất giàu dinh dưỡng, chứa canxi, chất béo, tinh bột, chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan, sắt, vitamin B1, B2. Đặc biệt còn có thành phần Axit gallic - một chất chống oxy hóa tự nhiên. 

Nhờ cấu trúc bên trong của hạt ươi có dạng sợi, phần thịt bên trong hạt sẽ nở ra tự nhiên khi ngâm trong nước. Loại quả kỳ lạ này không chỉ được dùng làm thực phẩm mà còn là một dược liệu quý trong Đông y.

Việt Nam có hạt ngâm nước nở to gấp 10, nước ngoài bán tiền triệu/kg - 3

Tại Trung Quốc, hạt ươi là một vị thuốc cổ truyền quan trọng. Hạt ươi được dùng làm thuốc để thanh nhiệt, giảm đau họng, giải độc và thúc đẩy nhu động ruột. Người dân nước này thường dùng hạt ươi để pha trà, đặc biệt có lợi cho những người hút thuốc thường xuyên, những người phải hoạt động cổ họng nhiều như MC, ca sĩ…

Việt Nam có hạt ngâm nước nở to gấp 10, nước ngoài bán tiền triệu/kg - 4

Và bởi ở Trung Quốc rất hiếm cây đười ươi nên chủ yếu phải nhập khẩu từ các nước Đông Nam Á. Do đó, giá hạt ươi ở thị trường này rất cao, dao động từ 280 - 360 NDT (1 - 1,2 triệu đồng)/kg. Ở Việt Nam, mức giá có thể tương đương hoặc thấp hơn một chút, tùy vào chất lượng.

Theo Hương Nguyễn (Theo sohu) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/09/2025 14:52 PM (GMT+7)
