Hành khách bị phạt hơn 280 triệu đồng vì sự cố éo le trong lần đầu đi máy bay

Theo truyền thông địa phương, sự việc trên xảy ra hôm 4/7/2024, tại sân bay Quzhou, tỉnh Chiết Giang. Nam hành khách họ Zhang sau đó đã bị hãng hàng không Air China khởi kiện.

Ảnh minh họa: UPflying

Mới đây, trong phiên xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân quận Kecheng (thuộc Quzhou, tỉnh Chiết Giang) đã ra phán quyết yêu cầu hành khách liên quan phải bồi thường cho Air China tổng số tiền thiệt hại khoảng 77.000 NDT (284 triệu đồng).

Hồ sơ tại tòa án cho biết, tối 4/7/2024, Zhang lên chuyến bay số hiệu CA2754 của Air China từ sân bay Quzhou đến sân bay Tianfu, Thành Đô và ngồi ở số ghế 20L. Tới khoảng 21h05, sau khi tất cả hành khách đã ổn định vị trí, toàn bộ cửa trên máy bay được đóng lại để chuẩn bị cất cánh.

Khoảng 5 phút sau, Zhang đi ra phía sau khoang để sử dụng phòng vệ sinh và vô tình mở nhầm cửa thoát hiểm số 2 trên máy bay, khiến cầu trượt khẩn cấp được kích hoạt.

Thời điểm này, tiếp viên hàng không chịu trách nhiệm quản lý cửa thoát hiểm số 2 đã rời vị trí để mang đá cho một hành khách trong khoang.

Sau sự cố, chuyến bay đã bị hủy và Zhang bị cảnh sát sân bay bắt giữ để thẩm vấn. Bộ phận hỗ trợ mặt đất sân bay Quzhou chịu trách nhiệm sắp xếp chỗ ăn ở cho hành khách bị ảnh hưởng.

Tới ngày 8/7/2024, Chi cục An ninh công cộng sân bay thuộc Cục Công an TP Quzhou đã ra lệnh tạm giam hành chính 10 ngày đối với bị cáo.

Cửa thoát hiểm bị nam hành khách mở tung. Ảnh: HK01

Được biết, đây là lần đầu tiên nam hành khách trên đi máy bay. Khi bị cảnh sát thẩm vấn, ông Zhang cho biết: "Tôi cảm thấy cửa nhà vệ sinh trên máy bay rất lạ. Tôi đã cố mở nhẹ nhàng nhưng không được. Lúc đó, tôi rất muốn đi vệ sinh nên đã dùng tay kéo thật mạnh rồi cánh cửa bung ra".

Tòa án Nhân dân quận Kecheng nhận định rằng dù là lần đầu bị đơn đi máy bay, nhưng trước ghế ngồi của các hành khách luôn có một tấm thẻ hướng dẫn an toàn, màn hình điện tử phát video hướng dẫn và phòng vệ sinh trong khoang hành khách cũng có biển báo rõ ràng.

"Do bị đơn không đọc thông tin an toàn, cũng không chú ý đến các biển báo trên các thiết bị trong khoang. Ngay cả khi nhận thấy cửa máy bay rất khác so với cửa phòng vệ sinh thông thường và không thể mở dễ dàng, bị đơn cũng không nhờ hành khách khác hoặc tiếp viên hàng không giúp đỡ mà vẫn cố tình giật mở cánh cửa thật mạnh nên phải chịu trách nhiệm chính trong vụ việc", tòa án kết luận, đồng thời cho biết phía bị đơn phải chịu 70% trách nhiệm bồi thường, nguyên đơn chịu 30%.

Nếu không hài lòng với phán quyết, nam hành khách có thể kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn trong thời hạn 15 ngày kể từ khi có kết quả sơ thẩm.