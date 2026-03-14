Giá xăng tăng, quán ăn tăng giá, người dân lo ngại

Giá bán tăng không phản ánh chi phí thực

Khảo sát tại khu vực Thái Thịnh (Đống Đa), một số quán phở, bún đã tăng giá bán mỗi bát thêm 5.000 đồng. Chủ quán cho biết lý do tăng là chi phí nguyên liệu đầu vào tăng, khiến việc giữ mức giá cũ trở nên khó khăn trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục biến động, tác động đến nhiều mặt hàng.

Tương tự, tại phố Nguyễn Chánh (Cầu Giấy), một quán bún riêu điều chỉnh giá từ 30.000 đồng lên 35.000 đồng/bát. Chủ quán giải thích nguyên nhân là giá cua đồng, cà chua, đậu phụ và rau sống tăng, nên quán buộc phải nâng giá để duy trì chất lượng và bù đắp chi phí vận chuyển vốn đã tăng cao sau các đợt điều chỉnh giá nhiên liệu.

Bánh mỳ chả Dũng Hạnh trước đây có giá 35.000 đồng/cái hiện đã tăng giá lên 40.000 đồng/cái.

Không chỉ phở và bún, bánh mỳ, nhiều quán cơm văn phòng ở phố Bà Triệu, Đặng Tiến Đông, Phạm Ngọc Thạch cũng điều chỉnh giá bán. Trước đây suất cơm trưa phổ biến 40.000-45.000 đồng, nay đồng loạt tăng lên 50.000-60.000 đồng/suất.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại khu đô thị Linh Đàm (Hoàng Mai), nơi tập trung đông dân văn phòng và cư dân. Một quán cơm bình dân trên trục đường lớn Linh Đàm thông báo giá suất cơm từ 45.000 đồng đã được chỉnh lên 55.000-60.000 đồng, dù thực tế các loại nguyên liệu thực phẩm chính trong vài tuần gần đây chưa có biến động lớn.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại các khu vực trung tâm Hà Nội cho thấy, giá các món ăn bình dân đã tăng từ 3.000 đến 15.000 đồng. Không chỉ thực phẩm, các loại đồ uống tại quán cà phê và trà sữa cũng điều chỉnh tăng nhẹ. Điều đáng nói, mức tăng này chưa tương xứng với các chi phí đầu vào thực tế, phản ánh rõ rệt xu hướng “ăn theo giá xăng dầu tăng” hơn là áp lực từ chi phí sản xuất trực tiếp.

Tuy nhiên bên cạnh xu hướng tăng giá, vẫn có những hàng quán chọn cách giữ nguyên giá cũ để chia sẻ khó khăn với khách hàng. Chủ các cơ sở này chia sẻ, dù chi phí đầu vào có nhích nhẹ nhưng chưa đến mức phải tăng giá bán. Nếu tăng 2.000-3.000 đồng lại lẻ tiền sẽ gây bất tiện trong giao dịch, nên họ chấp nhận giảm lợi nhuận để bình ổn giá và giữ chân khách quen.

Người dân và chuyên gia lo ngại “tát nước theo mưa”

Nhiều khách hàng lo ngại giá bán bị đẩy lên vô lý và đặc biệt bức xúc với tình trạng thiếu minh bạch trong kinh doanh. Chị Minh Ánh (Hoàng Mai) chia sẻ trong sự khó chịu: "Hiện nay rất nhiều cửa hàng không hề niêm yết giá mới lên bảng hay có thông báo tại bàn. Khách hàng vào quán vẫn đinh ninh mức giá cũ, chỉ đến lúc ăn xong ra trả tiền mới biết giá đã tăng thêm 5.000 - 10.000 đồng. Khi thắc mắc, chủ quán chỉ trả lời gọn lỏn là do giá xăng lên nên cái gì cũng phải lên. Việc đặt người tiêu dùng vào sự đã rồi như thế này là rất thiếu tôn trọng".

Chị Thu Hằng (ở Đống Đa) cũng bày tỏ sự lo lắng về hệ lụy lâu dài: "Mỗi bát phở, suất cơm bình dân đều tăng từ 5.000 đến 10.000 đồng với lý do giá xăng dầu tăng. Đáng nói là khi giá xăng giảm, mức giá này vẫn đứng yên, hình thành một mặt bằng giá mới rất vô lý. Đây rõ ràng là tình trạng “tát nước theo mưa” để trục lợi nhất thời, làm hỗn loạn thị trường và khiến đồng tiền mất giá trị, gây khó cho những người có thu nhập thấp".

Đồng quan điểm, ông Trần Minh (ở Hoàn Kiếm) kiến nghị: "Cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm hiện tượng tăng giá ăn theo giá xăng dầu tăng để kiềm chế lạm phát. Không thể để mặc các hộ kinh doanh tùy tiện đẩy giá, hôm nay giá xăng dầu hạ nhiệt thì liệu họ có giảm giá hay không, hay lại mặc nhiên coi đó là giá chung? Đặc biệt, cần thanh tra và xử phạt những quán không niêm yết giá công khai mà tự ý thu thêm tiền của khách tại chỗ”.

Ông Đoàn Duy Tú chuyên gia kinh tế nhận định: “Hiện tượng tăng giá quán ăn bình dân hiện nay chủ yếu do tâm lý thị trường, ăn theo xu hướng chung, chứ không phản ánh đúng chi phí đầu vào. Điều nảy tạo nên mặt bằng giá mới, gây áp lực trực tiếp lên người tiêu dùng, làm giảm sức mua và ảnh hưởng đến đời sống an sinh của người dân”.

Còn chuyên gia kinh tế Hoàng Trọng Thủy cho rằng, hiện tượng tăng giá kiểu “ăn theo xăng” đang hình thành mặt bằng giá mới, không phản ánh đúng chi phí kinh doanh thực tế của các hộ kinh doanh. Ông Thủy nhấn mạnh: “Việc tăng giá vô lý chỉ mang lại lợi ích nhất thời cho hộ kinh doanh, nhưng đẩy chi phí sinh hoạt của người dân lên cao một cách không cần thiết. Điều này tác động lớn đến chi tiêu hộ gia đình và có thể góp phần làm gia tăng lạm phát nếu không có biện pháp điều tiết, kiểm soát giá cả và niêm yết giá chặt chẽ từ phía các cơ quan quản lý”.