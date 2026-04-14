Giá xăng dầu hôm nay 14/4 mới nhất: Đồng loạt giảm mạnh trước tín hiệu mới từ Mỹ và Iran

Giá dầu thế giới giảm mạnh trước tín hiệu mới

Vào lúc 17 giờ 30, theo giờ Việt Nam, giá dầu trên thị trường quốc tế tiếp tục xu hướng giảm trước các tín hiệu mới từ Trung Đông.

Cụ thể, giá dầu thô WTI giao dịch ở mức 96,87 USD/thùng, giảm 2,21 USD/thùng, tương đương mức giảm 2,23% so với chốt phiên liền trước và giảm tới 14,32% trong vòng một tuần qua.

Giá dầu Brent giao dịch ở mức 98,77 USD/thùng, giảm 0,59 USD/thùng, tương đương với mức giảm 0,59% so với chốt phiên liền trước và giảm 9,63% trong vòng 1 tuần qua.

Giá dầu thế giới quay đầu giảm trước tín hiệu cho thấy Washington và Tehran có thể nối lại đàm phán hòa bình sau khi Mỹ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz.

Dù các cuộc đàm phán hòa bình tại Pakistan cuối tuần qua đã đổ vỡ nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Mỹ vẫn sẵn sàng tham gia đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp, đồng thời phía Iran đang tìm cách tháo gỡ tình hình.

Một số nguồn tin cũng cho biết, đối thoại giữa Iran và Mỹ đang tiếp tục. Trong khi đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif khẳng định các nỗ lực nhằm giảm căng thẳng vẫn đang được tiến hành. Theo AP, nguồn tin từ một số quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ và Iran có thể sẽ tổ chức "vòng đàm phán thứ hai" vào ngày 16/4.

Giá xăng dầu trong nước duy trì ở mức thấp

Ngày 14/4, giá xăng dầu trong nước vẫn duy trì ở mức thấp như kỳ điều chỉnh ngày 9/4. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 22.344 đồng/lít; giá xăng RON95 không cao hơn 23.543 đồng/lít; giá dầu diesel không cao hơn 32.969 đồng/lít; giá dầu mazut không cao hơn 22.613 đồng/kg.

Trong đó, cơ quan điều hành trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học ở mức 800 đồng/lít; xăng không chì: 800 đồng/lít; dầu diesel: 1.000 đồng/lít; dầu mazut: 800 đồng/kg.

Như vậy, qua 2 kỳ điều hành ngày 8/4 và 9/4, giá xăng E5 RON 92 giảm tổng cộng 3.084 đồng/lít, giá xăng RON95-III giảm tổng cộng 3.433 đồng/lít.

Trong khi đó, tổng mức giảm của giá dầu diesel trong tuần này tới 11.819 đồng/lít. Còn giá dầu mazut giảm tổng cộng 1.980 đồng/kg.

Mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam được đánh giá ở mức thấp so với nhiều quốc gia trong khu vực, đặc biệt là giá dầu diesel.

Mới đây, Bộ Công Thương đã đề xuất sửa đổi Khoản 1 Điều 4 về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học và truyền thống.

Cụ thể, từ ngày 30/4, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Các doanh nghiệp xăng dầu đủ điều kiện có thể triển khai bán xăng E10 ngay, trước khi áp dụng trên toàn quốc từ ngày 30/4.

Tại kỳ điều hành giá chiều 9/4, PVOIL và Petrolimex niêm yết giá xăng E10 ở mức 23.070 đồng/lít, giảm 2.620 đồng/lít. Với mức giá này, xăng E10 đang thấp hơn xăng RON95-III là 470 đồng/lít và cao hơn giá xăng E5 RON92 là 730 đồng/lít.