Nếu 11 đơn vị được cấp phép nhập khẩu, sản xuất vàng miếng, giá vàng trong nước có giảm mạnh?

Tại buổi họp báo Thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý I/2026 do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức chiều 14-4, ông Đào Xuân Tuấn, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, cho biết tính đến thời điểm hiện nay, đã có 11 đơn vị gồm doanh nghiệp và tổ chức tín dụng nộp hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu nguyên liệu vàng, thêm 2 đơn vị nộp hồ sơ so với đầu năm.

"Việc xét duyệt hồ sơ rất chặt chẽ nên NHNN đang phối hợp để xem xét. Khi có kết quả chính thức sẽ thông báo tới các cơ quan báo chí" - ông Đào Xuân Tuấn cho biết.

Việc bổ sung thêm các đơn vị được cấp phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu nguyên liệu được kỳ vọng sẽ giúp tăng nguồn cung trong thời gian tới, qua đó góp phần bình ổn thị trường và thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước với thế giới, hiện lên tới hơn 20 triệu đồng/lượng. Thậm chí vài ngày trước, mức chênh lệch tới hơn 30 triệu đồng.

Tuy nhiên, điều nhiều người thắc mắc lúc này là liệu khi cả đơn vị được cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu và sản xuất vàng miếng, giá vàng trong nước có giảm mạnh xuống ngang bằng hoặc chênh lệch rất ít so với giá thế giới? Người mua vàng ở vùng giá hiện tại hoặc cao hơn có tiếp tục lỗ nặng?

GIá vàng trong nước được kỳ vọng sẽ giảm nhanh để thu hẹp cách biệt với giá thế giới sau khi Ngân hàng Nhà nước cấp phép cho các doanh nghiệp sản xuất vàng miếng

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 16-4, ông Huỳnh Trung Khánh - Cố vấn Hội đồng vàng thế giới (WGC) tại Việt Nam, Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam (VGTA) - cho biết việc giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn có giảm nhanh hơn để thu hẹp cách biệt với giá thế giới không còn tùy thuộc vào lượng vàng nguyên liệu được nhập khẩu theo từng thời kỳ.

"Nếu các doanh nghiệp được nhập vàng nguyên liệu và sản xuất vàng miếng đáp ứng đủ nhu cầu thị trường thì chênh lệch sẽ thu hẹp về còn mức 10 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng/lượng. Bởi khi người tiêu dùng được mua vàng miếng không bị giới hạn, giá vàng trong nước sẽ giảm nhanh. Tuy nhiên, vẫn phải chờ đến khi có thông tin chính thức về nguồn vàng nhập khẩu, hạn mức (quota) phân bổ cho các doanh nghiệp" – ông Khánh nói.

Ông Huỳnh Trung Khánh phân tích thêm vài tuần gần đây, giá vàng tương đối ổn định quanh mức 170 triệu đồng/lượng nên sức mua - bán không nhiều. Thông thường, quý II hằng năm, nhu cầu giao dịch vàng cũng không quá nhộn nhịp sau quý đầu năm sôi động – do thường trùng với dịp Tết Nguyên đán và dịp Thần Tài.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhu cầu vàng miếng, vàng nhẫn trơn trên thị trường sụt giảm đáng kể khi thấp hơn nhiều so với mốc đỉnh 190-191 triệu đồng/lượng hồi cuối tháng 1.

Theo Nghị định 232/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, cơ chế độc quyền vàng miếng được xóa bỏ. Ngân hàng Nhà nước sẽ giao quyền nhập khẩu và sản xuất vàng miếng cho một số ngân hàng và doanh nghiệp đủ điều kiện.

Doanh nghiệp muốn được cấp phép sản xuất vàng miếng phải có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỉ đồng, ngân hàng là 50.000 tỉ. Các đơn vị này phải trong danh sách đang được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép kinh doanh mua, bán kim loại quý, không bị xử phạt hoặc đã khắc phục xong nếu vi phạm.