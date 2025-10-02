Quán ăn đóng cửa, ông chủ gọi điện cho từng khách để… hoàn tiền

Ông chủ “có tâm”: Hoàn tiền cho hơn 400 khách hàng trước khi đóng quán

Một chủ quán ăn tại Hàm Ninh (Hồ Bắc, Trung Quốc) bỗng vụt sáng trở thành “ngôi sao” trên mạng xã hội khi chơi lớn hoàn tiền thẻ thành viên cho hơn 400 khách hàng. Nguyên nhân là vì quán ăn sắp đóng cửa do sắp hết hợp đồng thuê mặt bằng.

Vị chủ quán này tên là Zhang Yong, theo chia sẻ từ cô Yin - một khách quen của quán, ông Yong đã gọi điện cho từng khách hàng để thông báo hoàn tiền, khiến các vị khách không khỏi bất ngờ.

Ông Yong, chủ quán ăn (Ảnh: Jimu News)

Cô Yin cho biết, ông Yong đã hoàn lại 90 NDT (325.000đ) còn lại trong thẻ thành viên của cô. Được biết, cô Yin và bạn bè thường đến quán của ông Yong vì đồ ăn ngon và giá cả phải chăng. Các đồng nghiệp của cô cũng thường đến ăn theo nhóm.

Cô Yin chia sẻ, ông Yong chưa xác định được địa điểm thuê mới, song cô khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ quán mới của ông chủ “có tâm”, đồng thời gửi lời chúc ông chủ phát tài.

Thậm chí khi phóng viên tìm đến quán ăn, trên cửa còn dán sẵn thông báo di dời địa điểm, kèm theo đó tài khoản Wechat của chú quán và lời nhắn: “Quý khách nếu còn dư tiền trong thẻ thành viên vui lòng liên hệ với chủ quán theo số Wechat để được hoàn tiền đầy đủ”.

Quán ăn của ông Yong (Ảnh: Jimu News)

Ông Yong (44 tuổi) đã làm việc trong ngành dịch vụ ăn uống suốt 20 năm qua. Ông cũng từng sở hữu 13 nhà hàng vào thời kỳ đỉnh cao. Nhà hàng hiện tại khai trương vào tháng 8 năm ngoái và hết hợp đồng thuê mặt bằng vào ngày 30/9 năm nay. Ông Yong đã đóng cửa nhà hàng sớm vào ngày 22/9 và bắt đầu liên hệ với các khách hàng từ hôm đó để thông báo hoàn tiền.

Theo ông Yong chia sẻ, số tiền trong thẻ thành viên thể hiện niềm tin mà khách hàng dành cho tôi, chứ không phải của tôi. Dù mất tiền, tôi cũng phải trả lại cho khách hàng. Việc hoàn phí thành viên là việc đương nhiên và là nghĩa vụ.

Theo đó, số tiền nạp thẻ thành viên cao nhất của quán ăn là 300 NDT (1 triệu đồng). Khi quán đóng cửa, tổng số dư trong tài khoảng của 478 khách hàng hội viên là 10.901,31 NDT (39,4 triệu đồng). Tính đến nay, ông Yong đã hoàn lại được 7.000 - 8.000 NDT (25,3 - 28,9 triệu đồng) cho các khách hàng.

Trước đây, ông Yong cũng từng sở hữu một nhà hàng khác và cũng từng hoàn tiền cho khách khi đóng quán.

Chính sách hoàn tiền này của ông Yong nhận được nhiều lời khen ngợi. Một số khách hàng cho biết họ và gia đình chắc chắn sẽ đến ủng hộ ông ở quán mới. Một số người nhận định ông Yong là ông chủ tận tâm nhất mà họ từng gặp. Thậm chí có khách hàng còn từ chối nhận hoàn tiền, đồng thời khẳng định sẽ ủng hộ cho quán ăn của ông nhiều hơn trong tương lai.