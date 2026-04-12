Phát hiện xe chở 50 can nhựa đầy xăng chuẩn bị đưa qua Lào tiêu thụ trái phép

Khoảng 22 giờ đêm qua (11/4), lực lượng chức năng phát hiện 1 xe tải do ông Nguyễn Thanh Lương, 56 tuổi, trú tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị điều khiển, có dấu hiệu vận chuyển xăng từ xã Khe Sanh đến khu vực biên giới xã Lao Bảo. Khi phương tiện này di chuyển vào một kho tại thôn Nại Cửu, xã Khe Sanh thì bị lực lượng chức năng chặn lại.

Qua kiểm tra, trên xe chở 50 can, loại 30 lít chứa đầy xăng xếp kín sàn thùng xe. Tài xế khai nhận, số xăng được mua tại một Cửa hàng xăng dầu ở xã Khe Sanh, sau đó vận chuyển đến khu vực sát biên giới, tìm cách đưa qua Lào bằng xe máy để bán lại hưởng chênh lệch.

Phương tiện chở 50 can nhựa chứa đầy xăng chuẩn bị đưa qua Lào tiêu thụ

Trước đó, lúc 9h50 cùng ngày, cơ quan chức năng phát hiện xe đầu kéo biển số Lào 8879, do ông Hoàng Tăng Trọng, 34 tuổi, trú phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị điều khiển, chở 400 lít nghi dầu diesel được che giấu tinh vi dưới rơ moóc.

Như VOV đã thông tin, do giá xăng dầu tại Việt Nam rẻ hơn giá xăng dầu bên nước bạn Lào, thời gian gần đây, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, lực lượng chức năng liên tục phát hiện các vụ vận chuyển xăng, dầu từ nội địa sang khu vực biên giới, tìm cách xé lẻ bán sang Lào kiếm lời.

Nhiều người sử dụng can nhựa loại 30 lít mua xăng, dầu tại các cây xăng trên địa bàn, sau đó cho vào bao tải, vận chuyển bằng xe máy đến khu vực biên giới. Một số chủ phương tiện còn cải tạo xe để chứa xăng dầu. Các xe container, xe tải đường dài được lắp thêm bồn chứa phụ hoặc bình xăng lớn, sau khi qua biên giới sẽ xả bớt nhiên liệu bán kiếm lời.