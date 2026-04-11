Giá xăng dầu hôm nay 11/4 mới nhất: Dầu thô lao dốc, xăng dầu trong nước tiếp tục giảm sâu

Giá dầu thế giới hôm nay

Lúc 17 giờ ngày 11/4, theo giờ Việt Nam, giá dầu thô WTI của Mỹ được giao dịch ở mức 96,57 USD/thùng, giảm 1,3 USD/thùng, tương đương với mức giảm 1,33% so với chốt phiên liền trước. So với đầu tuần, giá dầu WTI đã giảm tới 13.4%. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2020 – thời gian phong tỏa do đại dịch Covid-19.

Cùng thời điểm, giá dầu Brent cuối tuần ở mức 95,2 USD/thùng, giảm 0,72 USD/thùng, tương đương với mức giảm 0,75% so với chốt phiên liền trước và giảm tới 12,7% trong vòng một tuần. Đây là mức giảm trong tuần mạnh nhất của giá dầu Brent kể từ tháng 8/2022.

Giá dầu Brent giảm mạnh. (Ảnh chụp màn hình).

Giá dầu thế giới giảm mạnh trong bối cảnh cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Mỹ và Iran sắp diễn ra. Dự kiến, các phai đoàn của Mỹ và Iran sẽ gặp nhau tại Pakistan vào thứ Bảy, trong khi Israel đã đồng ý đàm phán với chính phủ Lebanon, làm dấy lên hy vọng về việc giảm leo thang căng thẳng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông "lạc quan" về một thỏa thuận tiềm năng, ngay cả khi ông cảnh báo Tehran về các khoản phí quá cảnh được đề xuất tại eo biển Hormuz.

Mặc dù vậy, eo biển Hormuz vẫn phần lớn bị đóng cửa, với các báo cáo cho thấy Iran đang xem xét việc thu phí tàu thuyền khi đi qua.

Giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm từ chiều 9/4

Từ 15h30 ngày 9/4, liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước. Giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu đều giảm mạnh so với kỳ điều hành trước đó.

Giá xăng dầu trong nước duy trì ở mức trung bình và thấp so với các nước chung đường biên giới. (Ảnh: Nguyễn Huế).

Cụ thể, giá xăng RON95-III giảm 2.990 đồng/lít giá bán là 23.540 đồng/lít; giá xăng E5RON92 giảm 2.390 đồng lít, giá bán mới là 22.340 đồng/lít; Xăng E10 giảm 3.010 đồng/lít, giá bán mới là 23.070 đồng/lít.

Đáng chú ý, giá dầu diesel 0.05S giảm sâu 9.520 đồng/lít, giá bán mới là 32.960 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 5.950 đồng/lít, giá bán là 37.700 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 1.660 đồng/lít, giá bán mới là 22.610 đồng/kg.

Liên Bộ cũng quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học 800 đồng/lít; Xăng không chì 800 đồng/lít; Dầu diesel 1.000 đồng/lít; Dầu mazut 800 đồng/kg. Tuy nhiên, liên Bộ quyết định không chi Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu trong kỳ điều hành chiều 9/4.