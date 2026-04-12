Chiều 12-4, xổ số miền Nam tìm ra nơi trúng 3 giải độc đắc

Chiều 12-4, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trên trang Facebook của mình, các đại lý vé số đã liên tục chia sẻ thông tin về việc tìm ra nơi trúng 3 giải độc đắc của 3 đài thuộc xổ số miền Nam.

Giải độc đắc của vé số Hậu Giang trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, vé số Hậu Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng chiều 11-4, giải độc đắc (dãy số 104888) được xác định tiếp tục trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi bán trúng nguyên cây 160 vé (gồm 16 vé trúng giải độc đắc và 144 vé trúng giải an ủi) là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Đến chiều 12-4, khách hàng đầu tiên giải độc đắc 1 vé Hậu Giang đã đến đại lý Lan Hùng Tú để đổi thưởng. 15 vé Hậu Giang trúng giải độc đắc còn lại chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 169749) của vé số Long An được các đại lý vé số xác định trúng tại tỉnh Lâm Đồng. Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Long An là đại lý vé số Hồng Phúc ở phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. 14 vé Long An trúng giải độc đắc còn lại vẫn chưa xuất hiện khách hàng may mắn.

Vé số An Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng chiều 9-4, giải độc đắc (dãy số 608342) được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Tuy nhiên, đến chiều 12-4, khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé An Giang đã liên hệ với đại lý vé số Hổ ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau để đổi thưởng. 14 vé An Giang trúng giải độc đắc còn lại vẫn đang "biệt tăm".

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 12-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.