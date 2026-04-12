Đại lý tìm người trúng giải độc đắc 16 vé xổ số miền Nam

Xổ số miền Nam tuần qua có tổng cộng 22 giải độc đắc của 21 công ty xổ số kiến thiết khu vực phía Nam.

Theo đó, vé số Kiên Giang mở thưởng chiều 5-4, giải độc đắc (dãy số 627013) trúng tại TPHCM.

Vé số Tiền Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 983920) trúng tại Đồng Nai.

Vé số Đà Lạt mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang và vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 578584) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số TPHCM mở thưởng chiều 6-4, giải độc đắc (dãy số 099965) trúng "ở lại" TPHCM.

Giải độc đắc của vé số TPHCM trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Đại Phát

Vé số Đồng Tháp mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 800776) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Cà Mau mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Đồng Tháp, giải độc đắc (dãy số 829717) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Bạc Liêu mở thưởng chiều 7-4, giải độc đắc (dãy số 261807) trúng tại An Giang.

Vé số Bến Tre mở thưởng cùng ngày với vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 583860) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Vũng Tàu mở thưởng cùng ngày với vé số Bến Tre và vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 349501) trúng tại TPHCM.

Vé số Cần Thơ mở thưởng chiều 8-4, giải độc đắc (dãy số 203649) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Đồng Nai mở thưởng cùng ngày với vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 479004) cũng trúng tại Vĩnh Long.

Vé số Sóc Trăng mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai và vé số Cần Thơ, giải độc đắc giải độc đắc (dãy số 578495) vẫn chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.

Vé số Bình Thuận mở thưởng chiều 9-4, giải độc đắc (dãy số 252991) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Tây Ninh mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 082665) "ở lại" Tây Ninh.

Vé số An Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh và vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 608342) cũng trúng tại Tây Ninh.

Vé số Vĩnh Long mở thưởng chiều 10-4, giải độc đắc (dãy số 760016) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Trà Vinh mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 046089) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Bình Dương mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long và vé số Trà Vinh, giải độc đắc (dãy số 442450) trúng tại TPHCM.

Vé số Bình Dương trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Thiên Phát

Vé số Hậu Giang mở thưởng chiều 11-4, giải độc đắc (dãy số 104888) trúng tại Tây Ninh.

Vé số TPHCM mở thưởng cùng ngày với vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 812128) "ở lại" TPHCM.

Vé số Bình Phước mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 307467) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số Bình Phước trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Vé số Long An mở thưởng chiều 11-4, giải độc đắc (dãy số 169749) trúng tại tỉnh Lâm Đồng

Như vậy, tuần qua, chỉ có giải độc đắc của vé số Sóc Trăng đến nay vẫn chưa lộ diện khách hàng trúng thưởng 32 tỉ đồng.

Do đó, nhiều đại lý đang tìm chủ nhân may mắn trúng giải độc đắc 16 vé nêu trên.