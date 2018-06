Phát hiện 55.000 gói thuốc lá núp trong...thùng mì tôm

Sau khi nhập lậu thuốc lá về, đối tượng đã xé lẻ các kiện thuốc lá rồi đóng vào các thùng chứa là vỏ thùng mì tôm, vỏ thùng trái cây, vỏ các thùng thuốc lá nhãn hiệu Thăng Long, Sài Gòn...

Ngày 28-5 tại căn nhà trọ ở ngõ 51 thuộc tổ 5, khu Thủy Sơn, TP Cẩm Phả-Quảng Ninh, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46) Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt quả tang PĐP sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tại tỉnh quảng Ninh đang có hành vi cho các cây thuốc lá do nước ngoài sản xuất vào hai thùng carton, bên ngoài có in nhãn hiệu thuốc lá Thăng Long.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế cơ quan chức năng phát hiện có 110 thùng thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất. Gồm các nhãn hiệu như Blend No.555; Blend 555 Mandarin; Marlboro Gold; ESSE ligths ; Hero; Richmond; ESSE Special Gold; ESSE Classic; Winston…với tổng số lượng là 55.000 gói thuốc lá.

Phòng PC46 đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với PĐT và tạm giữ 55.000 bao thuốc lá nêu trên.

Vỏ thùng carton các loại dùng để chứa thuốc lá lậu

Theo Trung tá Bùi Duy Hưng, Phó Trưởng phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh - thành viên thường trực Ban Chỉ đạo 389 Công an tỉnh Quảng Ninh, đối tượng buôn lậu đã dùng thủ đoạn hết sức tinh vi. Sau khi nhập lậu thuốc lá về, đối tượng đã xé lẻ các kiện thuốc lá rồi đóng vào các thùng chứa là vỏ thùng mì tôm, vỏ thùng trái cây, vỏ các thùng thuốc lá nhãn hiệu Thăng Long, Sài Gòn... Sau đó, cho lên các xe tải nhỏ, lợi dụng danh nghĩa đi giao trái cây, đại lý bánh kẹo để trà trộn vào các đại lý này trong nội địa để tiêu thụ.

Hiện PC 46 - Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố PĐP theo Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015 về hành vi buôn bán hàng cấm và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Ngày 20-6-2017, Quốc hội đã thông qua sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực từ 1-1-2018. Theo đó, sửa đổi Điều 190, 191 theo hướng thuốc lá lậu là hàng cấm, truy cứu trách nhiệm hình sự, phạt tù từ một năm đến năm năm đối với các trường hợp vận chuyển từ 1.500 bao đến 3000 bao; phạt tù từ 5-10 năm đối với các trường hợp vận chuyển từ 3.000 bao đến dưới 4.500 bao. Và phạt tù tới 15 năm khi buôn bán, vận chuyển 4.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu trở lên.