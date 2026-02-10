Lan hồ điệp tiền tỷ la liệt vỉa hè, cận Tết chủ hàng vẫn 'ngóng' khách mua

Trong khi phân khúc lan phổ thông tiếp tục chiếm ưu thế, các chậu lan “khủng” trị giá vài chục triệu đồng tại Hà Nội và TPHCM vẫn trong trạng thái kén khách, chờ thời điểm cận Tết để xác định nhịp mua sắm.

Ghi nhận tại tuyến đường Tố Hữu (Vạn Phúc, Hà Nội), nơi tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh lan hồ điệp, hoa đã vào độ nở đẹp, song lượng khách mua thực tế chưa nhiều. Theo các chủ cửa hàng, phần lớn khách hiện mới dừng ở mức đi xem, khảo giá, chờ sát Tết mới quyết định “xuống tiền”.

Lan hồ điệp nở rộ tại các điểm bán trên đường Tố Hữu (Hà Nội), song sức mua vẫn ở mức chậm.

Chị Nguyễn Thùy Linh, chủ cửa hàng A.F, cho biết từ đầu mùa đến nay, mỗi ngày cửa hàng chỉ bán được vài chậu. “Khách vẫn đang chờ lương và thưởng Tết. Chưa có tiền về khách chưa dám mua, nhất là với những mặt hàng giá trị như lan hồ điệp”, chị Linh nói.

Giá lan nhích nhẹ do thuế

Về mặt bằng giá, lan hồ điệp Tết năm nay ghi nhận mức điều chỉnh tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Theo các cửa hàng, lan hồ điệp loại A (loại 1), bông to, cánh dày hiện được bán phổ biến ở mức 250.000 - 300.000 đồng/bầu. Các dòng lan mini, lan để bàn có mức giá thấp hơn nhằm phục vụ nhóm khách hàng phổ thông.

Theo các nhà vườn, mức tăng giá năm nay vào khoảng 10%, chủ yếu xuất phát từ việc thuế VAT được áp dụng đồng loạt trong các khâu nhập hàng và kinh doanh. Điều này khiến chi phí đầu vào tăng lên, tạo áp lực lên biên lợi nhuận của người bán.

“Tất cả các khâu đều phải tính thuế nên chi phí đội lên là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, trong bối cảnh sức mua yếu, chúng tôi không dám tăng giá mạnh mà chỉ điều chỉnh nhẹ, chấp nhận lãi thấp để giữ khách”, chị Linh chia sẻ.

Theo ghi nhận, các chậu lan truyền thống, số lượng bầu vừa phải, giá từ vài triệu đến hơn chục triệu đồng vẫn là lựa chọn chủ yếu của người mua. Phân khúc này chiếm phần lớn lượng giao dịch trong giai đoạn đầu mùa.

Lan hồ điệp Tết tăng khoảng 10% do thuế, giá phổ biến 250.000 - 300.000 đồng/bầu.

Chậu lan “khủng” vẫn kén khách

Bên cạnh phân khúc phổ thông, thị trường lan hồ điệp Tết năm nay vẫn xuất hiện các chậu lan cỡ lớn, được thiết kế theo yêu cầu riêng của khách hàng. Theo khảo sát, tại TPHCM, các chậu lan “khủng” thường có giá dao động từ 30 - 40 triệu đồng. Trong khi đó, tại Hà Nội, không ít chậu lan được chào bán ở mức 50 - 60 triệu đồng.

Chị Nhi, chủ cửa hàng hoa lan L.L (TPHCM), cho biết sự chênh lệch này đến từ thị hiếu tiêu dùng. “Khách ngoài Bắc có xu hướng chịu chi hơn, nên các chậu lan lớn, cầu kỳ ở Hà Nội thường có giá cao hơn so với trong Nam”, chị nói.

Tuy nhiên, các cửa hàng đều thừa nhận phân khúc này khá kén khách. Lượng giao dịch không nhiều và chủ yếu dựa vào đơn đặt hàng riêng, không phải dòng bán đại trà.

Để hoàn thiện những chậu lan giá trị cao, thợ ghép phải có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên. Thời gian hoàn thiện mỗi chậu dao động từ khoảng 3 tiếng đến cả buổi cho hai người làm, thậm chí có chậu phải mất trọn một ngày.

Trong bối cảnh sức mua chưa rõ ràng, giá đầu vào tăng do thuế, các điểm bán lan hồ điệp đang lựa chọn phương án giữ hàng, chờ thị trường khởi sắc hơn khi bước vào cao điểm cận Tết. Đây được xem là giai đoạn then chốt, quyết định “nhịp” mua sắm của mùa lan hồ điệp năm nay.