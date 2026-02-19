Gửi tiết kiệm online ngân hàng nào lãi suất cao nhất trong dịp Tết?

Sáng 19-2 (mùng 3 Tết), khoản tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng của anh Nhật Hoàng (ngụ phường Phước Long, TPHCM) đến hạn tất toán. Không chọn gửi tiếp, anh Hoàng liền truy cập vào website và ứng dụng (app) một vài ngân hàng nơi mở tài khoản để xem chương trình ưu đãi và lãi suất.

"Tôi có tài khoản tại ngân hàng số Cake by VPBank, thấy có chương trình tặng tiền thưởng khi mở tiết kiệm nên tôi chọn gửi tiếp 500 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng với lãi suất 7,3%/năm. Tiền thưởng tôi nhận được là 2,6 triệu đồng, lãi suất cũng khá so với nhiều ngân hàng khác" – anh Hoàng kể.

Cake by VPBank cũng tặng thêm lãi suất 0,9 điểm % cho khách lần đầu mở sổ tiết kiệm khi gửi từ 6 tháng trở lên và không tất toán trước hạn.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều ngân hàng thương mại đang triển khai chương trình ưu đãi, rút thăm trúng thưởng, cộng lãi suất, tặng tiền để thu hút khách gửi tiết kiệm online dịp Tết.

Nhiều người chọn gửi tiết kiệm đầu năm để lấy may và hưởng lãi suất cao trong kỳ nghỉ Tết

Từ nay tới ngày 28-2, HDBank triển khai ưu đãi khai xuân khi khách gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng sẽ được cộng thêm lãi suất lên đến 1,1 điểm %, nhận tiền mặt lì xì tới 1.680.000 đồng. Chương trình áp dụng cho khách gửi online xuyên Tết và khách gửi tại quầy từ 23-2 tới 27-2. Đặc biệt, ngày vía Thần Tài ngày 26-2, khách hàng có cơ hội trúng ngay 1 chỉ vàng SJC khi gửi tiết kiệm online từ chương trình ưu đãi.

Nam A Bank có chương trình "Lộc Phú Quý", cộng lãi suất tiết kiệm lên đến 0,39 điểm %, áp dụng từ nay tới ngày 10-3 dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Theo đó, từ mùng 1 Tết, khách cá nhân gửi tiết kiệm từ 6 tháng trở lên với số tiền tối thiểu 100 triệu đồng sẽ được cộng thêm lãi suất.

Một số ngân hàng khác như SeABank, OCB cũng tặng thêm lãi suất, ưu đãi tiền gửi; trong khi Techcombank, VPBank triển khai chương trình cộng thêm lãi suất cho các khoản tiền gửi thanh toán - tiền gửi không kỳ hạn (CASA) dịp Tết...