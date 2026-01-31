Cắm hoa lan cận Tết, thợ Tây Bắc xuống Hà Nội kiếm tiền triệu mỗi ngày

Những ngày cận Tết Nguyên đán, nhiều tuyến phố tại Hà Nội xuất hiện dày đặc các cửa hàng bán hoa lan Đà Lạt.

Khu vực quanh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình là một trong những điểm tập trung lớn, nơi hàng loạt chậu lan có giá trị từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng được trưng bày, chuẩn bị phục vụ thị trường Tết.

Ghi nhận tại một cửa hàng hoa lan gần Sân vận động Mỹ Đình, không khí làm việc diễn ra khẩn trương. Hơn 10 lao động đang chia nhau từng phần việc, từ cắt xốp, dựng khung đến cắm và tạo hình hoa.

Phần lớn trong số họ là thợ cắm hoa đến từ các tỉnh Tây Bắc, xuống Hà Nội làm việc thời vụ trong những ngày cao điểm cuối năm.

Anh Lâm (quê ở Lào Cai), một thợ cắm hoa lan có nhiều năm kinh nghiệm, cho biết nhóm thợ thường được chia thành hai tổ. “Một tổ chuyên cắm và tạo dáng chậu lan, tổ còn lại phụ trách dựng hoa, di chuyển và các công việc hỗ trợ. Mỗi người một việc để kịp tiến độ vì lượng đơn hàng dịp này tăng nhanh”, anh Lâm nói.

Theo anh Lâm, hầu hết thợ cắm hoa đều quen biết nhau từ trước, nhiều người cùng làng hoặc được người quen giới thiệu xuống Hà Nội học nghề. Có người đã gắn bó với công việc này 6-7 năm, coi đây là nguồn thu chính mỗi dịp Tết. “Chúng tôi chỉ làm vài ngày cao điểm, nhưng nếu chăm chỉ và có tay nghề, thu nhập mỗi ngày cũng được vài triệu đồng”, anh Lâm chia sẻ.

Cắm hoa lan không đơn thuần là đặt cành hoa vào chậu. Người thợ phải cắm từng cành lan qua các lớp xốp để hoa bám chắc vào giá thể, đồng thời tính toán bố cục, hướng cành và độ cao thấp sao cho tổng thể chậu lan hài hòa, bắt mắt.

Với những chậu lớn, quá trình tạo hình có thể kéo dài cả ngày và cần sự phối hợp của nhiều người.

Một quản lý cửa hàng hoa lan tại khu vực này cho biết, tiền công thợ cắm được tính theo số lượng cành, dao động từ 15.000 đến 30.000 đồng mỗi cành, tùy độ khó và yêu cầu kỹ thuật. “Thợ lành nghề có thể cắm 40-50 cành một ngày. Những chậu lớn, giá trị cao thường do thợ chính đảm nhận, họ đều có ít nhất 4 năm kinh nghiệm”, người này nói.

Trong xưởng cắm hoa, anh Huy, thợ tạo dáng chính, đang hoàn thiện một chậu lan có quy mô lớn với hàng trăm cành. Theo anh Huy, hoa lan Đà Lạt nếu được chăm sóc đúng cách có thể chơi từ 2 đến 3 tháng. “Người mua cần chú ý nhiệt độ, lượng nước tưới và vị trí đặt chậu để hoa bền và giữ được màu sắc”, anh cho biết.

Đáng chú ý, một số cửa hàng còn thiết kế các tác phẩm lan nghệ thuật quy mô lớn, kết hợp hoa lan với lũa và các vật liệu trang trí. Một tác phẩm mang tên “Long phụng sum vầy” đang được nhóm thợ hoàn thiện, đòi hỏi nhiều công đoạn từ tạo khung, cắm hoa đến chỉnh sửa chi tiết.

Hoa lan Đà Lạt được đánh giá cao nhờ cành dài, nhiều nụ, màu sắc đa dạng. Theo các thợ cắm hoa, lan Đà Lạt khác với lan nhập khẩu ở độ bền và số lượng nụ, yếu tố này đến từ điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu tại các vùng trồng hoa nổi tiếng như Thái Phiên, Vạn Thành.

Trên thị trường, nhiều chậu lan lớn đang được rao bán với giá trên 40 triệu đồng, thậm chí có chậu gần 60 triệu đồng. Bên cạnh đó, các cửa hàng cũng bày bán nhiều chậu nhỏ, giá vài triệu đồng để phục vụ đa dạng nhu cầu.

Thời điểm này, lượng khách chưa quá đông, song theo các chủ cửa hàng, nhiều sản phẩm đã được khách đặt trước, dự báo sức mua sẽ tăng mạnh khi Tết đến gần.