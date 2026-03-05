Lão nông Trung Quốc được cảnh sát bảo vệ 24/24

Dư luận Trung Quốc những ngày qua xôn xao trước hình ảnh một lão nông đội mũ rơm, chân lội bùn thăm ruộng, ngay bên cạnh là cảnh sát vũ trang tay lăm lăm súng, hộ tống. Đó là chế độ bảo vệ đặc biệt dành cho ông Yang Xiugang, 50 tuổi, người được mệnh danh là "Thần Nông" tại Nigeria.

Ông Yang vốn là một nông dân ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Dù không có bằng cấp học thuật, ông sở hữu 20 năm kinh nghiệm gắn bó với lĩnh vực sản xuất giống lúa lai.

Yang được bảo vệ 24/24. Ảnh: China news

Năm 2017, ông Yang được phái sang công tác ở bang Jigawa, Nigeria. Thời điểm đó, kỹ thuật canh tác của nông dân địa phương rất lạc hậu, sản lượng lúa đạt 1,5 tấn mỗi ha. Đói nghèo và thiếu hụt lương thực là nỗi ám ảnh thường trực của người dân.

Bất chấp rào cản ngôn ngữ và cái nóng lên tới 40 độ C, chuyên gia 50 tuổi vẫn bám trụ trên đồng ruộng. Hàng ngày, ông lội bùn từ trước bình minh và miệt mài làm việc đến tận đêm muộn.

Ông Yang tự học ngoại ngữ và trực tiếp làm mẫu từng khâu cho nông dân: từ lật đất, phơi ải diệt sâu bệnh, cho đến ươm mầm và căn chỉnh phân bón. "Từ chỗ hoài nghi, nông dân địa phương đã tích cực quan sát và làm theo tôi", ông chia sẻ.

Sau 7 năm, kỹ thuật canh tác của ông Yang đã giúp nâng sản lượng lúa tại Jigawa lên mức 4,5-4,8 tấn mỗi ha, gấp ba trước kia. Từ chỗ thiếu ăn, nhiều hộ nông dân giờ đây chủ động được lương thực, thậm chí bán lúa lấy tiền xây nhà, mua xe.

Nhận thấy giá trị sống còn của những kỹ thuật này đối với an ninh lương thực quốc gia, chính phủ Nigeria đã nâng mức bảo vệ ông Yang lên hạng cao nhất. Một đội cảnh sát vũ trang được cử đi theo bảo vệ ông 24/24, bất kể trên đồng ruộng hay lúc ở bản làng.

"Ông ấy là chuyên gia đặc biệt quan trọng mà chúng tôi mời về. Bằng mọi giá ông ấy phải được bảo vệ", một quan chức chính phủ Nigeria khẳng định.

Không dừng lại ở việc tăng sản lượng, ông Yang còn đào tạo một đội ngũ nòng cốt gồm các kỹ thuật viên bản địa để duy trì thành quả lâu dài. Hiện tại, diện tích quy hoạch lúa lai tại bang Jigawa đã lên tới 20.000 ha.

Thực tế, ông Yang Xiugang chỉ là một trong số hàng trăm chuyên gia nông nghiệp được Bắc Kinh cử đến "lục địa đen" trong khuôn khổ chương trình hợp tác song phương.

Theo số liệu từ Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc - Châu Phi (FOCAC), tính đến nay, Trung Quốc đã xây dựng 24 trung tâm trình diễn công nghệ nông nghiệp và chuyển giao hơn 300 công nghệ tiên tiến tại châu Phi.

Dấu ấn lớn nhất trong nỗ lực này là việc đưa giống lúa lai vào canh tác thành công tại hơn 20 quốc gia, kết hợp với việc cử hơn 500 chuyên gia đi thực địa và đào tạo gần 9.000 kỹ thuật viên bản địa.

Các dự án này đã giúp năng suất cây trồng tại nhiều khu vực hoang mạc tăng trung bình 30-60%, mang lại lợi ích trực tiếp cho hơn 1 triệu nông dân nhỏ lẻ, góp phần quan trọng vào việc giải quyết bài toán an ninh lương thực đang nhức nhối tại châu lục này.

Nói về sự nổi tiếng bất đắc dĩ của mình, lão nông nói: "Tôi chỉ là một người nông dân bình thường. Thật vinh dự khi có thể mang chút kỹ thuật của mình giúp người dân châu Phi có thêm lương thực".