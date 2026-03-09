‘Lướt sóng’ đất nền theo lời môi giới, người phụ nữ ở TPHCM khốn đốn đòi tiền

Trót tin vào cam kết sinh lời sau vài tuần

Theo trình bày của bà H. (ngụ TPHCM), năm 2022, bà ký thỏa thuận với Công ty Đ., do ông T. làm đại diện pháp luật, về việc đặt cọc chuyển nhượng một lô đất tại tỉnh Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai).

Tuy nhiên, bà H. cho rằng việc giao tiền không nhằm mục đích ký kết hợp đồng chuyển nhượng mà chỉ để “đầu tư lướt sóng” theo tư vấn của nhân viên Công ty Đ.

Theo bà H., nhân viên Công ty Đ. cam kết trong vòng 2–3 tuần sẽ bán lại lô đất để hưởng chênh lệch; nếu không bán được, công ty sẽ hoàn trả toàn bộ tiền.

Tin tưởng, bà H. đã giao 10 triệu đồng tiền mặt và nhận phiếu thu ghi tổng số tiền cọc 100 triệu đồng (thực thu 10 triệu đồng). Sau đó, bà tiếp tục chuyển khoản 90 triệu đồng vào tài khoản của ông T. Tổng cộng, bà H. đã giao đủ 100 triệu đồng.

Quá thời hạn cam kết nhưng lô đất chưa được chuyển nhượng như hứa hẹn, bà H. nhiều lần yêu cầu hoàn tiền song phía công ty chỉ hứa hẹn mà không thực hiện. Cho rằng quyền lợi bị xâm phạm, bà H. khởi kiện, yêu cầu Công ty Đ. và ông T. liên đới hoàn trả 100 triệu đồng tiền cọc.

Ảnh minh họa: T.H

Về phía bị đơn, đại diện Công ty Đ. cho rằng đây là giao dịch đặt cọc hợp pháp nhằm bảo đảm việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng. Dù không lập hợp đồng bằng văn bản, phiếu thu vẫn thể hiện rõ nội dung đặt cọc 100 triệu đồng. Công ty cho biết sau khi nhận tiền đã chuyển cho chủ đất – người đã ủy quyền cho công ty thực hiện giao dịch.

Đến hạn công chứng, bà H. không tiếp tục do khó khăn tài chính trong bối cảnh thị trường bất động sản sụt giảm sau dịch Covid-19. Công ty khẳng định đã bảo lưu lô đất cho bà H. và cho rằng bà là bên vi phạm thỏa thuận đặt cọc nên không chấp nhận hoàn tiền.

Nhân viên tư vấn cho bà H. xác nhận là nhân viên công ty, có dẫn bà H. đi xem đất và lập phiếu thu. Tuy nhiên, người này phủ nhận việc cam kết hoàn tiền kèm lợi nhuận sau 2–3 tuần như bà H. trình bày, đồng thời cho biết toàn bộ số tiền đã được nộp lại cho công ty.

Không có hợp đồng đặt cọc, chỉ có phiếu thu

Tại bản án sơ thẩm ngày 31/7/2025, TAND Khu vực 16 – TPHCM chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà H., buộc Công ty Đ. và ông T. liên đới trả lại 100 triệu đồng.

Không đồng ý với phán quyết, Công ty Đ. đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử TAND TPHCM nhận định hồ sơ thể hiện chủ đất có ủy quyền cho Công ty Đ. thực hiện giao dịch và nhận tiền đặt cọc.

Tuy nhiên, ngoài phiếu thu 100 triệu đồng do Công ty Đ. lập cho bà H., hai bên không ký kết bất kỳ văn bản nào thể hiện thỏa thuận về giá chuyển nhượng, thời hạn thanh toán hay thời điểm công chứng. Do đó, lập luận của Công ty Đ. cho rằng bà H. vi phạm nghĩa vụ đặt cọc là không có căn cứ.

Đáng chú ý, theo xác minh từ cơ quan đăng ký đất đai, vào tháng 12/2023, chủ đất đã chuyển nhượng thửa đất trên cho người khác. Trong khi đó, công ty không hoàn trả tiền cọc cho bà H.

TAND TPHCM cũng nhận định Công ty Đ. không cung cấp được chứng cứ chứng minh đã chuyển 100 triệu đồng cho chủ đất. Vì vậy, việc cấp sơ thẩm buộc Công ty Đ. và ông T. liên đới hoàn trả tiền cọc là có cơ sở.

Do không đưa ra được tình tiết, chứng cứ mới, kháng cáo của Công ty Đ. không được chấp nhận. TAND TPHCM quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm.