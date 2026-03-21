Nuôi con vật hay "nhìn lấm lét", một người Kiên Giang, nay là tỉnh An Giang hé lộ cách gì hay mà bỏ túi tiền tỷ/năm?

Kỳ công nghề nuôi chồn hương, "chiều" động vật hoang dã

Trong giới chăn nuôi đặc sản miền Tây, cái tên Lê Công Bảo, 41 tuổi, ngụ ấp 7 Xáng, xã Đông Hòa, tỉnh An Giang (địa phận huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang trước đây) không còn quá xa lạ. Từng là người có 10 năm công tác tại Tổ kinh tế - kỹ thuật xã và sở hữu tấm bằng trung cấp thú y, anh Bảo có nhiều lợi thế về kiến thức nền tảng.

Tuy nhiên, khi quyết định rẽ hướng sang nuôi chồn hương – một loại động vật hoang dã có tính khí "khó chiều" anh vẫn phải thừa nhận: “Nghề này không ai chỉ bài bản đâu, tôi học hỏi dần, tự rút kinh nghiệm là chính”.

Khởi nghiệp vào năm 2022 với số vốn đầu tư hơn 100 triệu đồng cho 10 con giống (2 đực, 8 cái), anh Bảo đã trải qua hành trình 3 năm miệt mài nhân đàn. Đến nay, gia tài của anh đã lên tới 51 con chồn sinh sản khỏe mạnh.

Anh Lê Công Bảo (trái), nông dân nuôi thành công chồn hương ở xã Đông Hòa, tỉnh An Giang (địa phận huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang trước đây) giới thiệu mô hình nuôi chồn hương sinh sản của mình với cán bộ Hội Nông dân tỉnh. Ảnh: CTV

Điểm khác biệt giúp mô hình của anh Bảo thành công rực rỡ nằm ở tính “kỷ luật thép” trong chăn nuôi.

Mỗi ngày đúng 6 giờ sáng, chuồng trại phải được vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo khô ráo và thoáng mát. Anh thiết kế chuồng nuôi tách biệt từng ô để tránh việc chồn cắn nhau, nền lát gạch sạch bóng và có khay hứng phân riêng biệt để triệt tiêu mùi hôi…

Đặc biệt, chế độ dinh dưỡng được anh tính toán vô cùng chi li nhưng lại cực kỳ tiết kiệm. Thực đơn chính của chồn là cá rô phi hoặc cá biển với giá rẻ (dưới 15.000 đồng/kg) vào buổi chiều, và bổ sung chuối chín vào buổi tối. Tính ra, chi phí nuôi mỗi chú chồn chỉ tiêu tốn khoảng 2.000 đồng/ngày.

"Chồn phải ăn đúng giờ, đều đặn. Trễ bữa hoặc thay đổi khẩu phần đột ngột là chúng dễ stress, bỏ ăn ngay", anh Bảo chia sẻ về sự nhạy cảm của loài vật này.

Nuôi chồn hương-con vật hay "nhìn lấm lét", thu tiền tỷ/năm

Nuôi chồn hương không chỉ là cho ăn, mà là một nghệ thuật quan sát. Anh Bảo cho biết, khâu khó nhất chính là phối giống.

Để đảm bảo chất lượng đàn, anh chỉ cho chồn sinh sản khi đủ 12 tháng tuổi. Mọi thông tin từ ngày sinh, thời điểm phối giống đến chu kỳ sinh sản đều được anh ghi chép tỉ mỉ để tránh tuyệt đối tình trạng phối giống cận huyết, "tử huyệt" của nghề nuôi sinh sản.

Sự bài bản này đã mang lại quả ngọt xứng đáng. Trong năm 2025, anh Bảo dự kiến thu về con số ấn tượng, khoảng 1,2 tỷ đồng. Đây là mức doanh thu đáng mơ ước đối với bất kỳ nông dân nào. Với giá chồn hương thương phẩm ổn định ở mức 1,5 triệu đồng/kg và chồn giống từ 10 - 12 triệu đồng/con, đây thực sự là mô hình "vốn ít, lời cao".

Hiện nhu cầu về chồn hương luôn trong tình trạng cung không đủ cầu. Ảnh: CTV

Thực tế thị trường hiện nay cho thấy, nhu cầu về chồn hương (cả thương phẩm cho các nhà hàng cao cấp và con giống cho các trang trại mới) luôn trong tình trạng cung không đủ cầu. Nhờ chi phí đầu vào thấp nhưng giá trị đầu ra cao, anh Bảo khẳng định đây là mô hình siêu lợi nhuận nếu người nuôi làm ăn bài bản, kiên trì và không nản chí giữa chừng.

Không dừng lại ở thành công cá nhân, người nông dân 41 tuổi này đang ấp ủ những dự định lớn hơn. Anh đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nuôi động vật hoang dã và dự định mở rộng quy mô chuồng trại đạt chuẩn. Đặc biệt, anh mong muốn thành lập một tổ hợp tác để chia sẻ kinh nghiệm, giúp bà con địa phương cùng phát triển và đảm bảo đầu ra bền vững.

Câu chuyện của anh Lê Công Bảo là minh chứng rõ nét cho việc: Khi tri thức kết hợp với sự cần cù và tư duy thị trường, người nông dân hoàn toàn có thể làm giàu bền vững trên chính mảnh đất quê hương mình.