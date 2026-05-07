Giá xăng dầu điều chỉnh từ 15h hôm nay, dầu diesel giảm còn hơn 27.000 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ 15h hôm nay.

Theo đó, giá dầu diesel giảm 678 đồng/lít, giá bán còn 27.494 đồng/lít.

Giá xăng E5RON92 không cao hơn 23.790 đồng/lít.

Giá xăng RON95 không cao hơn 24.354 đồng/lít.

Giá dầu mazut không cao hơn 21.172 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên bộ không trích lập và không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Giá xăng dầu giảm tiếp. Ảnh: Nguyễn Huế

Bộ Công Thương cho hay, mặt bằng giá xăng dầu tại Việt Nam hiện thấp hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực, bao gồm các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Đồng thời, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).