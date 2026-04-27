Giá xăng dầu hôm nay 27/4 mới nhất: Giá dầu tăng vọt khi đàm phán hòa bình Mỹ-Iran bế tắc

Giá dầu thế giới tăng vọt

Giá dầu thế giới hôm nay tăng vọt. Dầu Brent tăng 3 USD/thùng, tương đương khoảng 2,9%, lên 108,36 USD/thùng thùng vào lúc 15h28 phút, theo giờ Việt Nam, mức cao nhất trong ba tuần. Giá dầu WTI của Mỹ cũng tăng tới 2,45 USD/thùng, tương đương 2,6%, lên 96,85 USD/thùng.

Đến 17h30, theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent giao dịch ở mức 107,6 USD/thùng, tăng 2,1 USD/thùng, tương đương mức tăng 2,02% so với chốt phiên cuối tuần trước; Dầu WTI giao dịch ở mức 96,22 USD/thùng, tăng 1,82 USD/thùng, tương đương mức tăng 1,93% so với chốt phiên tuần trước.

Giá dầu tăng vọt khi đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran bế tắc. Hy vọng về việc khôi phục hòa bình đã giảm dần với các động thái từ hai bên, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Iran có thể gọi điện nếu muốn đàm phán chấm dứt cuộc chiến kéo dài hai tháng giữa hai nước.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã đi lại giữa các nước trung gian hòa giải là Pakistan và Oman trước khi bay đến Nga, trong bối cảnh lập trường của Mỹ và Iran vẫn còn cách xa nhau về các vấn đề bao gồm tham vọng hạt nhân của Iran và việc đi qua eo biển Hormuz.

"Tình trạng bế tắc ngoại giao đồng nghĩa với việc mỗi ngày có từ 10 đến 13 triệu thùng dầu không thể đến được thị trường quốc tế, làm trầm trọng thêm tình trạng mất cân bằng dầu mỏ vốn đã rất eo hẹp. Do đó, giá dầu chỉ có một hướng duy nhất để đi", nhà phân tích Tamas Varga của PVM Oil Associates cho biết.

Tehran đã đóng cửa phần lớn eo biển Hormuz trong khi Washington áp đặt lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Lưu lượng giao thông qua tuyến đường thủy này vẫn bị hạn chế, chỉ có một tàu chở sản phẩm dầu mỏ vào Vịnh vào Chủ nhật, theo dữ liệu vận chuyển của Kpler.

Goldman Sachs đã nâng dự báo giá dầu cho quý IV lên 90 đô la một thùng đối với dầu thô Brent và 83 đô la đối với dầu WTI, với lý do sản lượng giảm từ Trung Đông.

"Rủi ro kinh tế lớn hơn so với kịch bản cơ sở về dầu thô của chúng tôi do rủi ro tăng giá ròng của dầu, giá sản phẩm tinh chế cao bất thường, rủi ro thiếu hụt sản phẩm và quy mô chưa từng có của cú sốc", các nhà phân tích của Goldman Sachs, do Daan Struyven dẫn đầu, cho biết trong một ghi chú vào Chủ nhật.

Giá xăng dầu trong nước ngày 27/4

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước chiều 27/4 được áp dụng như sau:

Xăng E5 RON92 có giá bán lẻ không cao hơn 21.834 đồng/lít. Xăng RON95-III có giá không cao hơn 22.880 đồng/lít; Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 26.697 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 18.811 đồng/kg.

Tỉnh từ mức đỉnh được ghi nhận vào ngày 3/4, giá dầu diesel đã giảm 40,4%, tương đương giảm 18.091 đồng/lít, từ 44.788 đồng/lít xuống còn 26.297 đồng/lít; Giá xăng RON95 giảm 10.960 đồng/lít, tương đương mức giảm 312,4%, từ đỉnh 33.840 đồng/lít lùi sâu về ngưỡng 22.880 đồng/lít; xăng E5 RON92 cũng giảm 8.280 đồng/lít, tương đương mức giảm 27,5% từ đỉnh 30.114 đồng/lít, xuống còn 21.834 đồng/lít.

Đáng chú ý, ở kỳ điều hành vừa qua, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định áp dụng mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 939 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Cụ thể, trích lập 200 đồng/lít với xăng sinh học, trích lập 400 đồng/lít với xăng không chì, dầu diesel và dầu mazut cùng mức trích lập 600 đồng/lít/kg.

Ngoài ra, việc tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5 RON92 và xăng không chì RON95 ở mức hợp lý trong kỳ điều hành này, nhằm khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học.