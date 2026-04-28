Quán phở đón Tổng thống Hàn Quốc treo ảnh kỷ niệm, lượng khách đến ăn combo Tổng thống tăng chóng mặt

Chủ quán phở đón Tổng thống Hàn Quốc treo 2 ảnh kỷ niệm, lượng khách đến ăn "combo Tổng thống" tăng chóng mặt

Hiệu ứng truyền thông từ chuyến ghé thăm bất ngờ của Tổng thống Hàn Quốc đến quán phở số 40 Đinh Liệt (Hà Nội) ngày 23/4 đã mang lại một bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Ghi nhận chiều tối ngày 27/4, quán phở này luôn trong tình trạng kín chỗ.

Ngay trên các bức tường ốp gạch trắng, anh Thiều Văn Mùi (chủ quán) đã cho treo 2 bức ảnh chụp cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung lớn được đóng khung cẩn thận. Trên cao là ảnh quốc kỳ Việt Nam và ở chính giữa là ảnh giới thiệu Tổng thống Hàn Quốc đã ăn ở đây dịch bằng tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc.

Theo chủ quán anh Thiều Văn Mùi, lượng khách tăng chóng mặt sau sự kiện Tổng thống Hàn Quốc ghé thăm; thực khách thường hỏi kỹ về vị trí ngồi, món ăn và thực đơn hôm đó.

"Có rất nhiều người từ xa đến ăn thử, có người từ TP.HCM ra, có người ở Đà Nẵng, rồi cả Hà Nội cũng đến check-in, đồng thời cũng có nhiều du khách Hàn Quốc và Châu Âu đến quán", anh Mùi hồ hởi chia sẻ.

Dù vị trí bàn Tổng thống luôn đông khách, nhiều người hỏi đặt trước, trả thêm phụ phí nhưng anh Mùi khẳng định quán luôn duy trì mức giá đã niêm yết suốt 3 năm nay.

Anh Phạm Văn Đức (Hà Đông, Hà Nội) nói với Dân Việt, nhân ngày nghỉ lễ, gia đình chúng tôi đến quán phở Tổng thống Hàn Quốc từng ghé ăn chủ yếu vì sự tò mò và háo hức khi được check-in khoe bạn bè, người thân "combo thực đơn" giống Tổng thống" gồm phở bò chín và cơm rang dưa bò.

Hình ảnh thực khách xì xụp bên bát phở nóng hổi hay đĩa cơm rang vàng óng ngay dưới những bức ảnh kỷ niệm đang trở thành khung cảnh quen thuộc mỗi ngày tại đây.

Quán phở của anh Mùi còn thu hút cả những người lớn tuổi tới thưởng thức.

Khoảng 18h, số lượng khách đến quán phở 40 Đinh Liệt tăng chóng mặt. Nhiều người phải chờ xếp hàng từ 15-30 phút mới có thể vào thưởng thức "combo Tổng thống".