Giá xăng dầu hôm nay 26/4 mới nhất: Dầu thế giới tăng mạnh, giá xăng chờ diễn biến tiếp theo

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Trải qua một tuần tăng mạnh, giá dầu thế giới tuần tới được dự báo tiếp tục neo cao do căng thẳng địa chính trị.

Tính đến 19 giờ ngày 26/4, theo giờ Việt Nam, giá dầu thế giới chốt tuần ở mức tăng mạnh khi giá dầu Brent niêm yết ở mức 105,33 USD/thùng, tăng tới 16,54% trong một tuần; dầu thô niêm yết ớ mức 94,4 USD/thùng, tăng 12,58% trong vòng một tuần qua.

Giá dầu thế giới có một tuần tăng mạnh do căng thẳng tại eo biển Hormuz liên tục leo thang sau vụ tàu Mỹ nổ súng vào một tàu chở hàng treo cờ Iran trên vịnh Oman. Quân đội Iran tuyên bố sẽ có động thái đáp trả, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng và ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Về phía Mỹ, Washington cho biết, con tàu trên đã phớt lờ các cảnh báo kiểm soát hàng hải và hiện bị lực lượng Mỹ kiểm soát để phục vụ công tác kiểm tra.

Theo đài truyền hình nhà nước Iran IRIB, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Tehran sẽ không tham gia vào các cuộc đàm phán mang tính "áp đặt" của Mỹ.

Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Florida, rằng ông quyết định hủy chuyến đi của hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner vì cuộc đàm phán tại Islamabad đòi hỏi quá nhiều thời gian di chuyển và chi phí, đồng thời đề xuất hòa bình mới nhất của Iran “chưa đủ tốt” đối với ông.

Khi vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran không thể diễn ra vào ngày 25/4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ra lệnh cho quân đội “tấn công mạnh mẽ” các vị trí của lực lượng Hezbollah tại Li-băng, tiếp tục thử thách lệnh ngừng bắn kéo dài 3 tuần.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo chỉ trong vài ngày tới, các kho chứa tại đảo Kharg sẽ đầy và các giếng dầu của Iran sẽ phải đóng cửa. Việc thắt chặt thương mại hàng hải của Iran nhắm thẳng vào "huyết mạch doanh thu" của chính quyền này, ông Bessent chia sẻ.

Quỹ Phòng vệ Dân chủ (FDD), tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington nhận định, nếu lệnh phong tỏa tiếp tục được Mỹ duy trì, Iran sẽ hết sạch chỗ chứa dầu vào ngày 26/4, buộc nước này phải đóng mỏ khai thác.

Giá xăng dầu trong nước giảm liên tiếp

Mặc dù giá dầu thế giới có một tuần tăng mạnh lên đến hơn 16% nhưng giá xăng dầu trong nước tuần qua đã có tới 2 lần điều chỉnh giảm giá.

Cụ thể, ngày 21/4, Liên Bộ Công Thương – Tài Chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng E5 RON92 giảm 658 đồng/lít, giá xăng RON95-III giảm 719 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm tới 3.185 đồng/lít, còn giá dầu mazut giảm 701 đồng/kg.

Tiếp đó, tại kỳ điều hành 23/4, giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh giảm. Giá xăng E5 RON92 giảm 100 đồng/lít, giá xăng RON95-III giảm 162 đồng/lít. Giá dầu diesel 0.05S giảm 1.159 đồng/lít, trong khi giá dầu mazut giảm 820 đồng/kg.

Như vậy, qua 2 kỳ điều hành trong tuần này, giá xăng E5 RON92 giảm tổng cộng 758 đồng/lít, giá xăng RON95-III giảm tổng cộng 881 đồng/lít; dầu giảm tổng cộng 4.344 đồng/lít; dầu mazut giảm tổng cộng là 1.521 đồng/kg.

Đến 19 giờ ngày 26/4, các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước ngày 26/4 được áp dụng giá bán như sau: Xăng E5 RON92 có giá bán lẻ không cao hơn 21.834 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 22.880 đồng/lít; Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 26.697 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 18.811 đồng/kg.