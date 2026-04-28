Giá bạc hôm nay 28-4: Bất ngờ với số "ông lớn" vàng lấn sân sang bạc

Sáng 28-4, giá bạc thế giới xuống còn 74,72 USD/ounce, giảm 1,22% so với phiên trước. Diễn biến này cùng nhịp với giá vàng, đưa giá bạc về vùng thấp nhất trong khoảng một tháng qua.

So với mức đỉnh trong tháng - khoảng 83 USD/ounce, giá bạc hiện giảm tới 10%, phản ánh xu hướng điều chỉnh rõ rệt trên thị trường kim loại quý toàn cầu.

Đà giảm của giá bạc thế giới kéo giá bạc trong nước tiếp tục đi xuống. Các doanh nghiệp như Công ty Vàng bạc - Đá quý Sacombank (SBJ), Ancarat và Tập đoàn Phú Quý đồng loạt điều chỉnh giá bạc miếng về quanh 2,81 triệu đồng/lượng mua vào và 2,9 triệu đồng/lượng bán ra - giảm thêm khoảng 25.000 đồng/lượng so với hôm qua. Trong vòng một tuần, mỗi lượng bạc đã giảm khoảng 100.000 đồng.

Ở phân khúc bạc ký, giá bạc cũng tiếp tục giảm. Hiện giá bạc mua vào phổ biến ở mức 75,46 triệu đồng/kg và bán ra 77,8 triệu đồng/kg - thấp hơn khoảng 700.000 đồng/kg so với hôm qua. Tính chung một tuần, mỗi ký bạc đã giảm khoảng 4 triệu đồng.

Ngày càng nhiều "ông lớn" vàng lấn sân qua bạc

Dù giá bạc liên tục đi xuống, giảm gần 40% so với mức đỉnh lập hồi tháng 1-2026, thị trường trong nước vẫn ghi nhận nhiều động thái mới từ các doanh nghiệp. Theo đó, các doanh nghiệp vẫn đẩy mạnh phát triển sản phẩm mới.

Đơn cử, Công ty Kim loại quý Ancarat giới thiệu dòng sản phẩm giới hạn "Con Rồng Cháu Tiên 2026" với 5.000 sản phẩm. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải chính thức tham gia thị trường bạc từ ngày 28-4 với bộ sưu tập "Ngân Gia Bảo Tứ Quý Thịnh Vượng" gồm các loại 1 lượng, 3 lượng và 5 lượng.

Hiện thị trường bạc có sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp lớn như SBJ, Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải và Ancarat, cho thấy mức độ cạnh tranh ngày càng gia tăng.

Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam cho biết đang xây dựng lộ trình niêm yết và giao dịch bạc thỏi. Theo kế hoạch, giai đoạn đầu sẽ thí điểm giao dịch và giao nhận bạc vật chất trong nước. Khi thị trường vận hành ổn định, hệ thống sẽ từng bước kết nối với các sở giao dịch hàng hóa khu vực và quốc tế.

Diễn biến này cho thấy dù giá bạc đang trong xu hướng điều chỉnh, thị trường trong nước vẫn duy trì sức hút nhất định nhờ sự tham gia ngày càng sâu của các doanh nghiệp lớn và định hướng phát triển dài hạn.