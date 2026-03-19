Bạc thỏi sắp lên sàn giao dịch hàng hoá, 5 doanh nghiệp sản xuất bạc tham gia

Mua bán bạc chuyền tay, gây nhiều nguy cơ tiềm ẩn

Sáng 18/3/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương (Cục TNTNH) phối hợp với Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) và các doanh nghiệp, ngân hàng liên quan tổ chức cuộc họp thảo luận phương án niêm yết và vận hành giao dịch mặt hàng bạc thỏi.

Cục trưởng Cục TTTN Trần Hữu Linh cho biết nhu cầu giao dịch mặt hàng bạc trên thị trường thời gian qua có xu hướng gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh giá bạc trong nước và thế giới biến động mạnh, biên độ dao động lớn và khó dự báo.

Việc nghiên cứu, xem xét niêm yết bạc trên Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam là cần thiết nhằm từng bước chuẩn hóa hoạt động giao dịch.

Theo đánh giá, trên thị trường quốc tế, giá bạc thời gian gần đây tăng theo xu hướng chung của nhóm kim loại quý.

Đáng chú ý, có thời điểm giá bạc thế giới thiết lập mức cao mới, đạt gần 108,6 USD/ounce (ngày 26/1/2026). Còn tại thị trường trong nước, giá bạc thỏi cũng liên tục được điều chỉnh, có thời điểm vượt mốc 111 triệu đồng/kg, phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của người dân và nhà đầu tư.

Thực tiễn cho thấy, hoạt động mua bán bạc tại Việt Nam hiện chủ yếu được thực hiện theo phương thức giao dịch vật chất trực tiếp, thông qua thỏa thuận giữa các bên.

Mô hình này còn mang tính phân tán, thiếu cơ chế hình thành giá tập trung, chưa được chuẩn hóa về thông tin và tiêu chuẩn hàng hóa, đồng thời thiếu các công cụ phòng ngừa rủi ro. Trong bối cảnh giá biến động mạnh, điều này tiềm ẩn rủi ro cho người dân, nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Đặt mục tiêu giá bạc liên thông với thị trường thế giới

Tại cuộc họp, đại diện Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam đã báo cáo phương án tổ chức giao dịch, cơ chế giao nhận bạc thỏi và thanh toán bù trừ. Việc đưa mặt hàng bạc theo lên Sở Giao dịch hàng hóa sẽ chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn đầu sẽ thí điểm niêm yết trên thị trường trong nước và giao dịch vật chất, khi thị trường vận hành ổn định sẽ liên thông với các Sở giao dịch hàng hóa khu vực và thế giới.

Giao dịch bạc thỏi trên Sở giao dịch hàng hoá được đặt mục tiêu liên thông với thế giới. Ảnh AI

Dự kiến, đa số các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc sẽ tham gia, gồm Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, SBJ, Digi Invest. Các công ty cũng cam kết đảm bảo năng lực sản xuất và sẽ phối hợp thực hiện các quy định liên quan đến giao nhận hàng hóa.

Ngoài ra, đại diện Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (đơn vị dự kiến tham gia cung cấp dịch vụ lưu ký) đã báo cáo về điều kiện cơ sở vật chất, hệ thống kho lưu trữ và phương án bảo đảm an toàn trong quá trình bảo quản bạc thỏi. Ngân hàng cam kết sẵn sàng nhanh chóng mở rộng theo nhu cầu thị trường.

Dù cho rằng cần thích, tuy nhiên cơ quan quản lý vẫn nhấn mạnh, việc đưa mặt hàng bạc vào giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa cần được xem xét thận trọng, trên cơ sở đánh giá đầy đủ tác động kinh tế - xã hội, tác động thị trường và yêu cầu quản lý.

Đồng thời, cần nghiên cứu, thiết lập các cơ chế quản lý rủi ro phù hợp như quy định về giới hạn vị thế giao dịch, kiểm soát hoạt động đầu cơ, bảo đảm an toàn hệ thống và ổn định thị trường.

Giá bạc hôm nay lao dốc, nhưng dư địa quay đầu vẫn rộng mở?

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/3, thị trường bạc trong nước chứng kiến diễn biến kém tích cực khi giá đồng loạt điều chỉnh giảm tại hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý lớn. Giá bạc giảm khoảng 12% trong một tuần qua, và xóa sạch thành quả tăng trong 1 tháng.

Tuy nhiên, nhiều tín hiệu thị trường cho thấy dù giá bạc đang chịu áp lực giảm trong ngắn hạn thì triển vọng dài hạn đối với kim loại này vẫn tích cực. Theo Viện Bạc, năm 2026 tiếp tục là một năm đầy triển vọng đối với thị trường bạc, sau khi kim loại này ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất trong vài chục năm qua.

Hồi tháng 1/2026, giá bạc đã từng vượt mốc 100 USD/ounce – một ngưỡng tâm lý quan trọng, đồng thời kéo tỷ lệ vàng/bạc xuống dưới 50, mức hiếm thấy kể từ năm 2012.

Bởi vậy, mặc dù hiện tại giá đã điều chỉnh về dưới 80 USD/ounce, nhưng các yếu tố nền tảng vẫn đang hỗ trợ thị trường khi nguồn cung bạc vật chất tiếp tục khan hiếm, đặc biệt tại các trung tâm giao dịch lớn.

Cùng đó là bối cảnh địa chính trị toàn cầu còn nhiều bất ổn; chính sách tiền tệ của Mỹ chưa rõ ràng.

Mặt khác, nhu cầu công nghiệp đối với bạc (đặc biệt trong năng lượng tái tạo, điện tử) vẫn tăng trưởng mạnh. Đặc biệt, thị trường bạc được dự báo sẽ tiếp tục rơi vào tình trạng thâm hụt cung – cầu trong năm thứ 6 liên tiếp vào năm 2026, khi tổng cung không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ.