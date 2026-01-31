Thứ hoa đặc sản “tiến vua” nở cản chả kịp trên cánh đồng này ở Hải Phòng, dân làm kiểu gì mà năm nào bán cũng ngon ơ?

Cánh đồng thôn Đông Lôi, xã Vĩnh Thịnh, TP Hải Phòng nhuộm một màu vàng của hoa cúc chi. Ảnh: Hằng Thuỷ

Cúc chi, thứ hoa đặc sản “tiến vua” nở tưng bừng kiểu cản chả kịp

Theo Y học cổ truyền, cúc chi hay còn được gọi là cúc dược liệu. Xưa kia, cúc chi là loài hoa được dùng để dâng tiến vua chúa nhờ đặc tính quý: giúp an thần, thanh nhiệt, sáng mắt, tăng cường sức đề kháng và được xếp vào nhóm “thượng phẩm” – loại dược liệu tốt bậc nhất, có thể sử dụng lâu dài mà không gây hại cho cơ thể.

Bà Nguyễn Thị Minh, thôn Đông Lôi (xã Vĩnh Thịnh, TP Hải Phòng) cho biết, cây cúc chi được một người dân đem từ nơi khác về trồng thử tại cánh đồng thôn Đông Lôi. Một vài vụ cúc chi được nhân rộng sang một vài nhà lân cận.

Nông dân xã Vĩnh Thịnh,TP Hải Phòng thu hoạch hoa cúc chi. Ảnh: Thu Thuỷ

Thấy cúc chi dễ trồng, hiệu quả hơn trồng rau, cấy lúa nên gia đình bà Minh quyết định chuyển các diện tích cây rau màu chuyển sang trồng hoa cúc chi.

Các hộ dân cũng học theo, nhân rộng lên từ nhà này sang nhà kia, Vậy nên, diện tích trồng cúc chi dược liệu cứ thế tăng dần theo từng năm, trở thành cây đặc sản, mang lại thu nhập ổn định cho nhà bà và các gia đình trong thôn.

Theo bà Minh, trong điều kiện thời tiết ủng hộ, được chăm sóc tốt, cây cúc chi sẽ cho hoa nhiều, chất lượng cao.

Trung bình cứ mỗi sào cúc chi sẽ thu được 3 tạ -3,5 tạ hoa cúc dược liệu tươi, với giá bán dao động từ 40 -50 nghìn/kg, trừ mọi chi phí mỗi sào cũng lãi từ 10 – 15 triệu đồng/ sào.

Sản phẩm trà hoa cúc chi của HTX sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã Thắng Thủy được trưng bày tại hội chợ. Ảnh: Hằng Thuỷ

Cũng giống với gia đình bà Minh, gia đình anh Nguyễn Duy Dương, người cùng thôn có 2 sào cúc chi. Năm nay, thời tiết bất thường, mưa nhiều nên cúc không được năng suất cao như những năm trước, nhiều gia đình bị lụt chết.

Các diện tích hoa cúc chi trong thôn bị thiệt hại đang được các hộ gây giống trồng lại, chờ đến vụ sau.

Theo kinh nghiệm của anh Dương, cúc chi được trồng vào trung tuần của tháng 8 dương lịch hàng năm và thu hoạch vào đầu tháng 12. Thời gian thu hoạch kéo dài từ 1 -1,5 tháng, hết lượt hoa này sang lượt hoa khác, mỗi lượt chỉ cách nhau từ 3- 5 ngày.

Sản phẩm OCOP chất lượng cao

Để sản phẩm hoa cúc chi đạt chất lượng cao, các gia đình trồng cúc chi trong thôn nhà anh Dương phải theo dõi cúc chi hàng ngày, khi thấy thấy hoa nở được khoảng 80% là phải khẩn trương thu hoạch hết trong vòng 2-3 ngày, nếu không hoa sẽ tàn và mất đi tính dược liệu vốn có, bán mất giá.

Hoa cúc chi tươi được hái về sấy lạnh tại HTX sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã Thắng Thủy (Vĩnh Thịnh,TP Hải Phòng). Ảnh: Hằng Thuỷ

Thu hoạch hoa cúc chi là công việc nhẹ nhàng ai cũng có thể làm được, từ những người đã hết tuổi lao động đến các cháu thiếu niên đều có thể tham gia thu hoạch. Vào vụ thu hoạch nhà nào nhà nấy đều hối hả ra đồng hái hoa, trên cánh đồng lúc nào cũng vui như ngày hội.

Trao đổi cùng phóng viên báo Dân Việt, bà Cao Thị Hằng - Giám đốc Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã Thắng Thủy cho biết: Nhận thấy giá trị lớn từ cây hoa cúc chi đối với sức khoẻ con người, năm 2019, HTX Thắng Thủy đã đứng ra quy vùng sản xuất, hướng dẫn cách chăm sóc hoa cho người dân trồng hoa có hiệu quả kinh tế và nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời bao tiêu sản phẩm cho bà con.

Sản phẩm trà cúc chi của HTX sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã Thắng Thủy (xã Vĩnh Thịnh,TP Hải Phòng). Ảnh: Thu Thuỷ

Theo bà Hằng, trà cúc chi được chế biến từ hoa cúc chi và sản xuất theo quy trình đạt chuẩn VietGAP. Sau khi thu hoạch, thay vì sấy truyền thống, cúc chi được HTX bảo quản bằng công nghệ sấy lạnh, giúp giữ trọn màu vàng nhạt, hương thơm nguyên chất và các hoạt chất dinh dưỡng và tinh dầu có lợi cho sức khoẻ.

Từ năm 2023, sản phẩm trà hoa cúc chi của Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thắng Thủy đã được chứng nhận là sản phẩm OCOP cấp 3 sao và được UBND thành phố Hải Phòng chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao vào tháng 1 năm 2026.

Trà hoa cúc "tiến vua" không chỉ là sản phẩm OCOP chất lượng mà còn là hướng đi bền vững, nâng cao đời sống cho bà con nông dân Hải Phòng.