Vì sao ốc vòi voi là món ăn xa xỉ?

50 năm trước, tại vùng biển Thái Bình Dương, ốc vòi voi được xem là loại hải sản ít giá trị kinh tế. Do ngoại hình đặc biệt, chúng thường bị ngư dân hắt hủi hoặc bán rẻ làm mồi câu và nhân bánh burger bình dân. Hiện, loài nhuyễn thể này đã có bước chuyển mình để trở thành mặt hàng xa xỉ với giá khoảng 30 USD cho 450 g, đắt gấp đôi tôm hùm Maine.

Thợ lặn thu hoạch ốc vòi voi ngoài khơi bờ biển British Columbia. Ảnh: Maxwell Hohn

Sự thay đổi bắt đầu từ những năm 1970 khi các nhà xuất khẩu đưa ốc vòi voi tiếp cận thị trường châu Á. Tại Trung Quốc, loài hải sản này nhanh chóng trở thành biểu tượng của sự giàu sang, thường xuyên góp mặt trong các bữa tiệc thượng lưu.

Nhờ hương vị giòn, giới nhà giàu Á Đông sẵn sàng chi trả mức giá cao để có được sản phẩm tươi sống.

Hiện, khoảng 90% sản lượng khai thác tại British Columbia, Canada, được xuất khẩu sang Trung Quốc, tạo nên ngành công nghiệp trị giá 55 triệu USD mỗi năm tại khu vực này.

Giá trị của ốc vòi voi còn nằm ở quy trình khai thác khắc nghiệt. Do đặc tính ẩn mình sâu dưới lớp bùn cát đáy biển, thợ lặn phải thu hoạch thủ công.

Để đưa được ốc nguyên vẹn lên bờ, thợ lặn phải làm việc ở độ sâu hàng chục mét, dùng vòi xịt áp lực cao làm tơi cát và khéo léo kéo chúng ra bằng tay. Nguy cơ lớn nhất là hội chứng giảm áp do tích tụ nitơ trong máu, có thể gây liệt hoặc tử vong. Nhiều thợ lặn lâu năm cho biết rủi ro sức khỏe luôn thường trực trong mỗi ca lặn.

Yếu tố cuối cùng đẩy giá ốc vòi voi lên cao là chi phí logistics. Để đảm bảo độ tươi ngon, ốc phải được duy trì sự sống cho đến khi đến tay thực khách. Mỗi năm, các hiệp hội khai thác tại Canada chi hơn 7 triệu USD cho chuỗi cung ứng lạnh, bao gồm xe tải chuyên dụng và các chuyến bay xuyên lục địa được kiểm soát nhiệt độ nghiêm ngặt. Chỉ cần một sai sót nhỏ về môi trường, toàn bộ lô hàng có thể bị hỏng, gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Ốc vòi voi trong bể chứa tại một nhà hàng ở Tam Á, tỉnh Hải Nam,Trung Quốc, năm 2025. Ảnh: Ng Han Guan/AP

Sự kết hợp giữa nhu cầu từ thị trường tỷ dân, quy trình khai thác nguy hiểm và chi phí vận chuyển đắt đỏ đã giữ cho ốc vòi voi vị thế là một trong những ngành hàng giá trị.