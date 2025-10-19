Nhiều siêu thị giảm sâu các sản phẩm làm đẹp trước thềm 20/11

Hàng loạt chương trình giảm giá, tặng quà tri ân và ưu đãi đặc biệt được tung ra, thu hút đông đảo người tiêu dùng, đặc biệt là phái đẹp.

Theo ghi nhận của PV vào chiều 18/10, tại một siêu thị lớn ở khu đô thị Xa La (Hà Đông, Hà Nội), không khí mua sắm đã trở nên sôi động. Ở khu vực của quầy hàng sản phẩm làm đẹp, chăm sóc cá nhân như sữa tắm, dầu gội, kem đánh răng, sữa rửa mặt,... nhiều sản phẩm được gắn biển giảm giá từ 20-50% hoặc mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1...

Các sản phẩm dầu gội, sữa tắm giảm giá sâu trước thềm 20/10.

Theo nhân viên siêu thị, chương trình khuyến mãi dịp 20/10 năm nay kéo dài đến hết ngày 22/10, với mức giảm giá từ 20% đến hơn 50% cho nhiều nhóm hàng.

Ngoài sản phẩm chăm sóc cá nhân, làm đẹp, các sản phẩm giày dép, quần áo cũng được đồng loạt được niêm yết giá khuyến mại hấp dẫn, khiến nhiều khách hàng trẻ tranh thủ "săn deal" sớm.

Tại một siêu thị lớn ở đường Nguyễn Xiển (Thanh Xuân, Hà Nội) khu vực hóa mỹ phẩm, chương trình "Mua 2 chỉ 179.000 đồng/sản phẩm" trở thành tâm điểm. Nhiều mặt hàng vốn có giá từ 319.000 – 390.000 đồng nay được giảm gần một nửa. Những combo quà tặng như bộ Hatomugi (sữa tắm 800ml + sữa rửa mặt 170g), Palmolive (dầu gội 600ml + sữa tắm 500ml) hay nước tẩy trang Bioderma 500ml đều được khách hàng săn đón.

Khuyến mãi mua 2 tặng 1 được áp dụng cho sản phẩm mặt nạ chăm sóc da.

Một số dòng sản phẩm cao cấp cũng giảm mạnh: serum chống lão hóa giảm 40% còn 565.000 đồng/lọ, dầu gội 1 lít giảm 50% còn 127.000 đồng, hộp quà giảm 18% còn 469.000 đồng...

"Năm nào đến dịp này tôi cũng đi siêu thị mua quà cho mẹ. Có những sản phẩm sữa tắm mua 1 tặng 1, quà tặng có dung tích gần bằng sản phẩm gốc, quá hời nên tôi phải tranh thủ mua cho cả bản thân để dùng dần nữa" chị Hoàng Linh (Hà Đông, Hà Nội) chi sẻ.

Tại một siêu thị lớn khác ở Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội), một số mặt hàng giấy ăn, nước giặt, hoa quả, bánh kẹo, thực phẩm cũng được giảm giá sâu từ 15%-50%.

Không chỉ chạy đua giảm giá, siêu thị này còn tổ chức nhiều hoạt động tri ân mang dấu ấn riêng. Chương trình "Gửi lời yêu thương" diễn ra đến hết ngày 21/10, với hàng chục sản phẩm giảm đến 50%.

Nhiều nhãn hàng "tung" phần quà tặng hấp dẫn cho các sản phẩm dành riêng cho phái đẹp.

Bên cạnh đó là duy trì "Ngày thành viên L-Day" – nơi khách hàng thân thiết được nhân 5 điểm tích lũy cho mọi giao dịch. Ngoài ra, các chương trình như "Giá cực sốc" và "Siêu coupon – Siêu rẻ" cũng thu hút đông đảo người mua.

Hiện, nhiều siêu thị lớn ở Hà Nội đều ghi nhận lượng khách tăng lên đôi so với ngày thường. Chị Hoa - một nhân viên siêu thị ở Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: "Có lẽ việc tự tay chọn món quà ý nghĩa để dành tặng người thân nhân ngày 20/10 mang lại cảm giác vui vẻ và ấm áp hơn bất kỳ món quà sang trọng nào, nên mọi người cũng đổ về siêu thị nhiều hơn so với ngày thường".