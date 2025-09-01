Một phụ nữ trúng số 260 tỷ đồng, chia thưởng cho 4 đồng nghiệp cũ

Hành trình 11 năm theo đuổi giấc mơ xổ số

Một phụ nữ ở Indiana, tên Milly, đã trúng giải độc đắc 9,9 triệu đô la (khoảng 260 tỷ đồng) sau 11 năm kiên trì chơi các trò xổ số Hoosier Lottery. Điều đặc biệt, cô quyết định chia sẻ số tiền này với bốn đồng nghiệp cũ, những người cùng cô lập thành “Nhóm xổ số của Milly”. Nhóm này gặp nhau lần đầu tại một nhà máy ở khu vực Columbus, bang Indiana và đã duy trì liên lạc cũng như cùng nhau theo đuổi giấc mơ trúng số từ đó.

Người trúng xổ số Milly (bên phải) cùng với Giám đốc Điều hành Hoosier Lottery Sarah M. Taylor. Nguồn: Hoosier Lottery

Trong hơn một thập kỷ, Milly cùng các thành viên Tony, Kendra, Jenny và Roxanne đã tham gia mọi kỳ quay Hoosier Lotto và nhiều trò chơi khác của Hoosier Lottery để tìm kiếm niềm vui và sự phấn khích. Vào ngày 16/8, Milly mua vé số tại trạm xăng Jack’s Place ở Columbus, không ngờ rằng vé này sẽ thay đổi cuộc đời cả nhóm.

Ngày 18/8, khi quét vé trên ứng dụng Hoosier Lottery, Milly phát hiện số tiền thưởng quá lớn để nhận tại cửa hàng bán lẻ. Sau khi kiểm tra, cô nhận ra nhóm đã trúng giải độc đắc và lập tức nhắn tin cho các thành viên: “Trời ơi! Mọi người, chúng ta trúng rồi. Chúng ta thắng rồi!”.

Niềm vui lan tỏa và kế hoạch sử dụng số tiền

Thông tin trúng số đã khiến cả nhóm vỡ òa. Tony kể rằng điện thoại của anh “nhảy múa” vì hàng loạt tin nhắn khi đang sạc trên quầy bếp, khiến anh không thể ăn tiếp bữa tối. Kendra, khi nhận cuộc gọi qua Messenger, ban đầu nghĩ đó là “cuộc gọi nhầm” và không tin nổi khi biết tin thắng giải. Jenny, sau khi đọc tin một vé trúng độc đắc được bán ở Columbus, đã thầm ước đó là mình, để rồi bật khóc vui mừng khi biết sự thật. Roxanne, lúc đó chuẩn bị lên máy bay đi du lịch Alaska, thậm chí cân nhắc hủy chuyến đi để nhận giải cùng nhóm, nhưng cuối cùng vẫn tham gia chuyến đi và được mọi người kiên nhẫn chờ đợi.

Ngày 28/8, cả nhóm hội tụ tại văn phòng thanh toán giải thưởng Hoosier Lottery ở Indianapolis để nhận séc. Họ chọn nhận giá trị tiền mặt 4,682,171 đô la (khoảng 123 tỷ đồng), chia đều cho năm người. Số tiền này được nhóm lên kế hoạch sử dụng để mua xe mới, nhà mới hoặc tiết kiệm, với chung cảm nhận rằng giải thưởng sẽ “cởi bỏ gánh nặng” khỏi vai họ.

Sarah M. Taylor, giám đốc điều hành Hoosier Lottery, chia sẻ: “Việc một nhóm bạn bè và đồng nghiệp lâu năm ở Columbus cùng nhau giành giải độc đắc mang đến niềm vui đặc biệt.” Đây là lần thứ ba trong năm Hoosier Lotto có người trúng độc đắc, sau các giải 42,5 triệu đô la (12/3) và 1,2 triệu đô la (22/3).