Giá bạc hôm nay 5/5: Bạc trong nước bốc hơi 3 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 5/5

Giá bạc trong nước

Giá bạc Phú Quý

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc Phú Qúy ngày hôm nay 5/5 đột ngột giảm mạnh, giá bán mở phiên sáng nay giảm hơn 3 triệu đồng so với giá bán mở phiên sáng qua. Cụ thể giá bán cập nhật khung giờ 10h30 phút đang niêm yết ở vùng 75,893 triệu đồng/kg, tương đương 2,846 triệu đồng/lượng trong ghi giá bán sáng qua đang duy trì ở vùng 78,933 triệu đồng/kg, tương đương 2,960 triệu đồng/lượng.

Giá bạc Ancarat

Tại hệ thống Ancarat, giá bạc sáng nay cũng có sự điều chỉnh giảm sâu, giá bán sáng nay giảm khoảng gần 3 triệu đồng/kg so với giá bán ngày hôm qua (78,693 triệu đồng/kg, tương đương 2,951 triệu đồng/lượng), giá bán ra niêm yết tại khung giờ 10h43 phút sáng nay đang ghi nhận ở vùng 75,813 triệu đồng/kg, tương đương 2,843 triệu đồng/kg.

Giá bạc Sacombank-SBJ

Tại hệ thống Sacombank-SBJ giá bạc có động thái giảm, trong khi giá bán ngày hôm qua đang duy trì ở vùng 78,800 triệu đồng/kg, tương đương 2,955 triệu đồng/lượng, thì hôm nay, giá sụt xuống chỉ còn 76,240 triệu đồng/kg, tương đương 2,859 triệu đồng/lượng.

Giá bạc DOJI

Động thái giảm cũng xuất hiện tại DOJI, bạc DOJI 99.9 đang được bán ở vùng 2,856 triệu đồng/kg và 14,280 triệu đồng/5 lượng trong khi giá bán ngày hôm qua đang niêm yết ở vùng 2,967 triệu đồng/kg và 14,835 triệu đồng/5 lượng.

Giá bạc quốc tế

Tại thị trường quốc tế, giá bạc cũng có sự điều chỉnh giảm mạnh, trong khi 4 ngày liên tiếp, giá bạc chững lại quanh vùng 74-75 USD/ounce, thì hôm nay giá bạc sụt giảm mạnh về vùng 72 USD/ounce.

Suốt nhiều tuần qua, giá bạc dù có giảm cũng trên ngưỡng 73 USD/ounce, thậm chí còn có thời điểm tăng mạnh, chạm đỉnh 81 USD/oz, thì đến hôm nay, giá bạc đã giảm xuống dưới ngưỡng 73 USD/ounce. Tín hiệu kỹ thuật cho thấy, giá bạc dù có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng sự ổn định lại duy trì không lâu.

Giá bạc thế giới hôm nay (5/5) tụt xuống ngưỡng 72 USD/oz.